ガールズグループのME:Iが15日、アンバサダーに就任したSOLIAのヘアケアブランド「Linon」の発表会に出席。お笑いコンビ・レインボー池田を交えてトークセッションが行われた。

「ゾウに乗りたい」と夢を語るMOMONA

17日にデビュー2周年を迎えるME:I。新作発表会のトークセッション内で「挑戦したいこと」を聞かれ、MOMONAは「ゾウに乗りたい」とまさかの回答。「今年の年始に1人でヨーロッパ旅行に行ったんです。その時にウィーンで馬車に乗って、それがすごく楽しくて幸せな時間だったんですね。今度は他の国に行って、ゾウに乗りたいです」「アフリカまで行っちゃいます!」と意気込みを口にした。

ME:I MOMONA

レインボー池田は同様に挑戦したいことを聞かれ、「実はスケジュールをもう押さえているんですけど、8月に富士山に登ります!」と堂々宣言。ME:Iからは驚きの声と共に、「デビュー前からME:Iのメンバーでやりたいと思っていたんです!」とMOMONAからうらやましがる声も。

ポジティブ番長RINONが貫いていることとは?

最前線で輝き続けているME:I。デビュー2周年を迎えるにあたり、これまで「貫き続けていること」を聞かれ発表することに。RINONは「いつもポジティブでいること!」と回答した。

ME:I RINON

RINONは、「私がME:Iのポジティブ番長をやらせていただいているんですけど、1人が明るいと周りも明るくなるので、3年目もいつもポジティブに自分が一番かわいいと思っていきたいと思います!」と‟ポジティブ番長”らしい想いを口にした。

TSUZUMIは、「感謝を忘れない」と回答。「もうすぐデビュー2周年を迎えるんですけど、2年も経つとどうしても慣れというものが出てしまうので、いつも感謝を忘れず、挨拶や感謝の言葉を伝えるのを忘れないように日々心掛けています」と、謙虚な姿勢を語った。

KEIKOは、「遅刻0」とした。「これまで遅刻をしたことがないので2年目以降も続けていきたいです!」と、これからの抱負を発表した。

ME:I TSUZUMI