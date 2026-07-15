約1年半ぶりに物語が動き出した『HUNTER×HUNTER』。「週刊少年ジャンプ」の連載やコミック最新巻発売に続き、11月には、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」が再び登場! ファンを中心に大きな話題となっています。
今回の一番くじは、メラアント編から「メルエム」「ネテロ」「キルア」といったキャラがMASTERLISEに。また、成長した姿の「ゴン」がMASTERLISE EXTRAで登場するなど、全9等級+ラストワン賞が登場します。
再販のニュースに、SNSでは「おおおおおお ありがとうございます!」「再販きたあああああああああああ!!!!!! 絶対絶対がんばる」「ゴンとピトーがどうしてもほしい、いやキルアも欲しい!全部欲しい」と話題に。11月発売とまだまだ先なのですが、みなさん待ちきれないようですね。
ラインナップはこちらです!
【A賞】メルエム MASTERLISE
【B賞】ネテロ MASTERLISE
【C賞】ゴン MASTERLISE
【D賞】キルア MASTERLISE
【E賞】ネフェルピトー MASTERLISE
【F賞】シャウアプフ/モントゥトゥユピー MASTERLISE
【G賞】ラバーコレクション
【H賞】ステーショナリーアソート
【I賞】ストラップ付きフォンタブ/ネックストラップ&ステッカーアソート
【ラストワン賞】ゴン～成長ver.～ MASTERLISE EXTRA
最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、成長した姿の「ゴン」がMASTERLISE EXTRAで初登場。全高は、約100cmという超BIGサイズ!!
なお、ダブルチャンスキャンペーンでも、ラストワン賞の「ゴン～成長ver.～ MASTERLISE EXTRA」が用意されています。キャンペーン期間は2027年2月末日まで、当選数は50個。
(C) P1998-2026 (C)V・N・M
||◤ ◥||— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) July 13, 2026
再 販 売 決 定 ！！
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一番くじ
HUNTER×HUNTER
CHMERA ANT②（再販売）
《2026年11月中旬より発売予定》
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