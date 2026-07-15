約1年半ぶりに物語が動き出した『HUNTER×HUNTER』。「週刊少年ジャンプ」の連載やコミック最新巻発売に続き、11月には、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」が再び登場! ファンを中心に大きな話題となっています。

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」

今回の一番くじは、メラアント編から「メルエム」「ネテロ」「キルア」といったキャラがMASTERLISEに。また、成長した姿の「ゴン」がMASTERLISE EXTRAで登場するなど、全9等級+ラストワン賞が登場します。

再販のニュースに、SNSでは「おおおおおお ありがとうございます!」「再販きたあああああああああああ!!!!!! 絶対絶対がんばる」「ゴンとピトーがどうしてもほしい、いやキルアも欲しい!全部欲しい」と話題に。11月発売とまだまだ先なのですが、みなさん待ちきれないようですね。

ラインナップはこちらです!

【A賞】メルエム MASTERLISE

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」メルエム MASTERLISE(約23cm)

【B賞】ネテロ MASTERLISE

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」ネテロ MASTERLISE(約22㎝)

【C賞】ゴン MASTERLISE

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」ゴン MASTERLISE(約10㎝)

【D賞】キルア MASTERLISE

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」キルア MASTERLISE(約21㎝)

【E賞】ネフェルピトー MASTERLISE

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」ネフェルピトー MASTERLISE(約24㎝)

【F賞】シャウアプフ/モントゥトゥユピー MASTERLISE

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」シャウアプフ/モントゥトゥユピー MASTERLISE(約6-7cm、ランダム)

【G賞】ラバーコレクション

【H賞】ステーショナリーアソート

【I賞】ストラップ付きフォンタブ/ネックストラップ&ステッカーアソート

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」ラバーコレクション、ステーショナリーアソート、ストラップ付きフォンタブ/ネックストラップ&ステッカーアソート

【ラストワン賞】ゴン～成長ver.～ MASTERLISE EXTRA

最後の1個を引くと手に入るラストワン賞では、成長した姿の「ゴン」がMASTERLISE EXTRAで初登場。全高は、約100cmという超BIGサイズ!!

一番くじ「HUNTER×HUNTER CHMERA ANT②」ゴン～成長ver.～ MASTERLISE EXTRA(100cm)

なお、ダブルチャンスキャンペーンでも、ラストワン賞の「ゴン～成長ver.～ MASTERLISE EXTRA」が用意されています。キャンペーン期間は2027年2月末日まで、当選数は50個。

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