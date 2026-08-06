めじるしアクセサリーの人気キャラクターランキングをご紹介します。街のいたるところで見かけるガシャポン。なかでも特に人気を集めているのがめじるしアクセサリーです。

人気のキャラクターは次々に新シリーズが発表。そこで本記事ではアンケート調査を行い、めじるしアクセサリーで人気があるキャラクターをまとめました。

傘の柄の部分やペットボトルの飲み口付近に付けて「めじるし」にすること以外にも、ペン先に付けたり、ポーチやバッグに付けたりしてもOK。推しのキャラをいつも眺められるのはもちろん、自分が好きなものを周囲にさりげなくアピールできるツールとして大きな人気を呼んでいます。

めじるしアクセサリーとは(商品概要)

「めじるしアクセサリー」は、シリコン製のわっかやナスカンでバッグや傘、ペットボトルなどに付けられるキャラクターマスコットのカプセルトイシリーズです。

項目 内容 発売元 株式会社バンダイ(ガシャポン) 価格 300円(税込)が標準(シリーズにより200〜500円) サイズ 約3.5〜4.5cm 素材 マスコット部:PVC/ABS、わっかパーツ:シリコン 対象年齢 15歳以上 販売場所 全国のガシャポン自販機、ガシャポンオンライン シリーズ展開 ちいかわ、サンリオキャラクターズ、ドラえもん、ONE PIECEなど多数 シリーズ初登場 2020年ごろ

種類数は1シリーズあたり5〜10種程度が中心で、キャラクターによっては第2弾・第3弾と続編が展開されています。

そこで今回、マイナビニュース会員を対象に「好きなめじるしアクセサリーのキャラクター」などを聞きました。その結果をランキングにまとめ、実際にみんながしているめじるしアクセサリーの使い方などとともにご紹介します。

めじるしアクセサリーを持っている人は約4割

めじるしアクセサリーを持っているという人はどのくらいいるのでしょうか。アンケートの回答は以下のようになりました。

持っている(37.2%)

持っていない(62.8%)

今回のアンケートでは「持っている」という人が全体の4割弱。ただし、持っている人の割合は世代によって大きく変わりそうです。

めじるしアクセサリーの人気キャラクターランキング

次に、めじるしアクセサリーを「持っている」と答えた人に、一番好きなキャラクターを選んでもらいました。票数の多かった順にランキングにすると以下のようになります。

順位 キャラクター 割合 1位 ちいかわ 24.1% 2位 サンリオキャラクターズ 14.3% 3位 ドラえもん 8.0% 3位 ONE PIECE 8.0% 3位 HUNTER×HUNTER 8.0% 6位 名探偵コナン 7.1% 7位 星のカービィ 6.3% 8位 たまごっち 5.4% 9位 ピクミン 4.5% 10位 ブルーロック 2.7% 10位 ぷよぷよ 2.7% 10位 ハリー・ポッター 2.7% 10位 スーパーマリオ(ヨッシーコレクション) 2.7% 10位 mofusand 2.7% 15位 ケロロ軍曹 0.9%

ここからは10位までのキャラクターについて少し詳しく見ていきます。

1位 ちいかわ(24.1%)

めじるしアクセサリーで最も支持を集めたのは「ちいかわ」でした。少しダークで現実味のある世界を舞台に、見るからに癒し系のキャラクターたちが奮闘する物語。めじるしアクセサリーは2022年に登場し、2026年にはシリーズ第3弾が登場。巷でも大きな話題になっています。

ちいかわめじるしアクセサリー3

うるうるの瞳が印象的なちいかわたちが、小さなカプセルトイになっているのだから、かわいさはまたひとしおですね。

ちいかわ めじるしアクセサリー3

発売時期：2026年5月 第3週

価格(税込)：300円

種類数：全5種

対象年齢：15才以上

ちいかわ めじるしアクセサリー3 （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

関連記事：【最新】ちいかわガシャポン「めじるしアクセサリー」第3弾、5月第3週に発売!（マイナビニュース）

ユーザーコメント

「かわいい目印になって癒される。うさぎが特に好き」(37歳女性)

「ちいかわが大好きで、文房具やタオルなどグッズをたくさん集めたくなる」(44歳女性)

「子どもも好きなので、一緒に集めている」(44歳男性)

2位 サンリオキャラクターズ(14.3%)

世代を超えて愛されている「サンリオキャラクターズ」は、カプセルトイでもやっぱり人気。めじるしアクセサリーもこれまでに色々なシリーズが登場し、ハローキティ、マイメロディ、ポチャッコ、シナモロールなどの定番から「KIRIMIちゃん.」、「はなまるおばけ」などのレアキャラクターが登場するシリーズも。

サンリオキャラクターズ くだものめじるしアクセサリー

素材もクリアなものからクリスタルのものまで、ついつい集めたくなってしまう魅力がたっぷりです。

サンリオキャラクターズ くだものめじるしアクセサリー

発売時期：2026年8月 第2週

価格(税込)：300円

種類数：全5種

対象年齢：15才以上

サンリオキャラクターズ くだものめじるしアクセサリー （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

関連記事：【8月発売】サンリオ新作カプセルトイ35商品を一挙ご紹介!（マイナビニュース）

ユーザーコメント

「サンリオはやっぱりかわいい。飽きません」(42歳女性)

「どのキャラクターが出てもうれしいです」(28歳女性)

「おなじみのキャラクターが多いので、ハズレ枠というのがない」(50歳男性)

3位 ドラえもん(8.0%)

ドラえもん めじるしアクセサリー vol.4

登場するキャラクターだけでなく、ひみつ道具も集められるのが「ドラえもん」のめじるしアクセサリー。2026年に登場したシリーズでは、タイムふろしき、タイムマシン、桃太郎印のきびだんごもありました。過去にはどこでもドア、タケコプター、スモールライトも。ドラえもん好きにはたまらないですよね。

ドラえもん めじるしアクセサリー vol.4

関連記事：【ガシャポン】めじるしアクセに「ドラえもん」登場でネット沸く -「ヤバイ!これ可愛過ぎる〜」「どら焼きほしいな」と話題（マイナビニュース）

ユーザーコメント

「ひみつ道具のバリエーションが豊富なので集めたくなります」(42歳女性)

「フォルムがかわいい」(39歳男性)

3位 ONE PIECE(8.0%)

ONE PIECE めじるしアクセサリー4

こちらも根強いファンが多い「ONE PIECE」。ルフィ―やチョッパーといった主要キャラクターの帽子のほか、ゴムゴムの実、ジョリーロジャーなど、アニメの世界を象徴するアイテムも登場。いくつかを集めてまとめて付ければ、「ONE PIECE」の世界観にいつでも浸れます。

ONE PIECE めじるしアクセサリー4

発売時期：2026年6月 第4週

価格(税込)：300円

種類数：全5種

対象年齢：15才以上

ONE PIECE めじるしアクセサリー4 （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

関連記事：あの麦わら帽子がめじるしアクセサリーに!「ONE PIECE めじるしアクセサリー4」発売!（マイナビニュース）

ユーザーコメント

「アニメのファンなので、見つけたら少しずつ買い足しています」(45歳男性)

「かわいさよりもカッコよさがあるから」(42歳男性)

3位 HUNTER×HUNTER(8.0%)

1998年に連載が始まった、こちらも世界的に人気の漫画「HUNTER×HUNTER」。めじるしアクセサリーでは「G.I.編」や「幻影旅団編」のキャラクターたちが登場しています。凶悪な盗賊集団たちも、めじるしアクセサリーではつぶらな瞳が印象的です。

HUNTER×HUNTER めじるしアクセサリー キメラアント編Vol.2（ガシャポンオンライン限定）

関連シリーズ記事として【HUNTER×HUNTER】G.I.編のちょこんとかわいい「めじるしアクセサリー」発売!（マイナビニュース）

ユーザーコメント

「好きなキャラクターが多い」(45歳男性)

「世代であり、今も続く名作。若者のファンも増えている感じがする」(39歳男性)

6位 名探偵コナン(7.1%)

子どもから大人まで絶大な人気を集める「名探偵コナン」のめじるしアクセサリーは、2026年に第3シリーズが登場しました。コナンなどの主要キャラクターのほか、物語に欠かせない「蝶ネクタイ型変声機」や「ターボエンジン付きスケートボード」も。蝶ネクタイは裏面にちゃんと変声機が付いて、ファンにはたまらない仕様になっています。

名探偵コナン めじるしアクセサリー3

発売時期：2026年3月 第1週

価格(税込)：300円

種類数：全6種

対象年齢：15才以上

名探偵コナン めじるしアクセサリー3 （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

ユーザーコメント

「とにかく『名探偵コナン』が大好きなので集めたくなる」(44歳男性)

7位 星のカービィ(6.3%)

「星のカービィ」は1992年に任天堂のゲームキャラクターとして誕生。ピンク色でまん丸のフォルムの癒し系にもかかわらず、何でも吸い込んでたたかう勇敢なキャラクターです。2026年に登場しためじるしアクセサリーでは、ワドルディやエフィリンのほか、「わっかほおばり」や「じはんきほおばり」などの能力バージョンも。

星のカービィ めじるしアクセサリー3

発売時期：2026年1月 第3週

価格(税込)：300円

種類数：全5種

対象年齢：15才以上

星のカービィ めじるしアクセサリー3 （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

ユーザーコメント

「ゲームのキャラそのままの、クオリティの高さがすごいと思う」(42歳男性)

「見ていると癒されるので欲しくなります」(47歳男性)

8位 たまごっち(5.4%)

平成のカルチャーを代表するもののひとつ「たまごっち」もめじるしアクセサリーに。まめっちなどのキャラクターのほか、たまごっち本体のミニチュア版もラインナップに入っています。キャラクターのゆるい表情やカラフルでポップなカラーに、平成の懐かしさを感じるという人もいるのでは。

たまごっち めじるしアクセサリー Tamagotchi Paradise

発売時期：2026年7月 第5週

価格(税込)：300円

種類数：全10種

対象年齢：15才以上

たまごっち めじるしアクセサリー Tamagotchi Paradise （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

関連記事：ついに登場!「たまパラ」がめじるしアクセサリーに「たまごっち めじるしアクセサリー Tamagotchi Paradise」（マイナビニュース）

ユーザーコメント

「めじるしアクセサリーも色やキャラクターがかわいくてお気に入り」(38歳女性)

9位 ピクミン(4.5%)

2001年に誕生し、社会現象になった任天堂のゲームキャラクター「ピクミン」。これまでにクリア素材のめじるしアクセサリーが登場しています。頭からぴょんと生えた葉っぱや花が、何ともかわいらしいデザインです。

ピクミン めじるしアクセサリー2

発売時期：2025年7月 第2週

価格(税込)：300円

種類数：全9種

対象年齢：6才以上

ピクミン めじるしアクセサリー2 （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

ユーザーコメント

「車内にぶら下げています。ゆらゆら揺れるピクミンがかわいい」(46歳男性)

10位 ブルーロック(2.7%)

「ブルーロック」は2026年に実写映画化された、人気のサッカー漫画。主人公の潔世一のほか、糸師凛、凪誠士郎などの主要キャラクターがめじるしアクセサリーになっています。サッカー好きならなおさら欲しいアイテム。

ブルーロック めじるしアクセサリー-VS.U-20 JAPAN-

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ユーザーコメント

「もともとこの漫画のファンなので集めている」(49歳男性)

10位 ぷよぷよ(2.7%)

その歴史は1990年代から続くロングヒットのゲーム「ぷよぷよ」の「ぷよ」も、めじるしアクセサリーに。クリアな質感で「組ぷよ」や登場キャラクターの「カーバンクル」もラインナップされています。

ぷよぷよ めじるしアクセサリー

発売時期：2026年5月 第5週

価格(税込)：300円

種類数：全7種

対象年齢：15才以上

ぷよぷよ めじるしアクセサリー （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

ユーザーコメント

「漬けていたいと思うほど見た目がかわいい」(32歳男性)

10位 ハリー・ポッター(2.7%)

こちらもファンにはたまらない、めじるしアクセサリー。これまでに4つの寮それぞれのデザインの制服やエンブレムのほか、物語に出てくる魔法アイテムのめじるしアクセサリーが登場。百味ビーンズ、金のスニッチ、杖と守護霊などのラインナップで、映画の写真入りパッケージにはアイテム説明も。

ハリー・ポッター めじるしアクセサリー

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ユーザーコメント

「原作の大ファンで色々なグッズを集めており、めじるしアクセサリーも外せない」(42歳男性)

10位 スーパーマリオ(ヨッシーコレクション)(2.7%)

「スーパーマリオ」のめじるしアクセサリーでは「ヨッシーコレクション」も登場しています。クリア素材のヨッシーが色違いで10種類。たまご型のカプセルに入っています。オレンジや黒、白など、見慣れないカラーのヨッシーが新鮮です。

スーパーマリオ めじるしアクセサリー ～ヨッシーコレクション～

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ユーザーコメント

「子どもの頃から大好きなキャラクターなので集めています」(49歳女性)

10位 mofusand(2.7%)

サメやえびフライの着ぐるみをかぶったネコでおなじみの「mofusand」。LINEスタンプでもよく見かけるこのキャラクターもめじるしアクセサリーに。これまでにフルーツの着ぐるみ、レインコート、パンのかぶり物などのシリーズが登場しています。

mofusand めじるしアクセサリー ベーカリーにゃん

発売時期：2026年7月 第4週

価格(税込)：300円

種類数：全5種

mofusand めじるしアクセサリー ベーカリーにゃん （※ガシャポン公式サイトへ遷移）

関連記事：mofusandがパンをかぶっちゃった新作めじるしアクセサリー「ベーカリーにゃん」いよいよ発売!（マイナビニュース）

ユーザーコメント

「見ているだけでほっとして癒されます」(39歳女性)

めじるしアクセサリーを集める理由は?

めじるしアクセサリーを集める理由を聞いてみました。(複数回答)

順位 理由 割合 1位 キャラクターが好き 41.1% 2位 バッグやポーチにつけたかった 13.4% 3位 店頭で見つけた 11.6% 4位 SNSで見た 9.8% 5位 傘の目印として使いたかった 8.9% 5位 友人や家族の影響 8.9% 7位 ガチャガチャが好き 6.3%

一番多かったのは「キャラクターが好きだから」という理由。小さくでどこにでも付けられるめじるしアクセサリーは、自分の「好き」を常に感じられるアイテムとしてぴったり。さりげなく周囲にアピールできるところもいいですよね。

めじるしアクセサリーは次々に新しいシリーズが登場し、その情報は頻繁にSNSで発信されています。見るとつい気になってしまうという人も多いようです。

めじるしアクセサリーはどこに付けてる?(複数回答)

傘の柄やペットボトルに付けて「めじるし」にするために誕生しためじるしアクセサリー。実際にはどこに付けられているのでしょうか。当てはまるものをすべて選んでもらいました。

順位 付ける場所 割合 1位 バッグ 35.7% 2位 ポーチ 30.4% 3位 鍵 29.5% 4位 傘 24.1% 5位 キャリーケース 15.2% 6位 ペットボトル 11.6% 7位 付けていない 8% 8位 水筒 5.4%

傘やペットボトルよりも多かったのが、バッグ、ポーチ、鍵の3つ。従来のキーホルダーの感覚で付けている人が多いようです。好きなものをじゃらじゃらと付けるあたり、どこか平成の雰囲気を感じますね。

そして、少数ではありますが「付けていない」という人も。コレクションとして集めている人は大切に飾っておきたいですよね。

めじるしアクセサリーをコンプリートしたことは?

ひとつのシリーズで全種類をそろえる「コンプリート」。経験したことがあるという人はどのくらいいるのでしょうか。コンプリートしたシリーズがあるかどうかを聞きました。

ある(50.9%)

ない(49.1%)

だいたい半数の人がコンプリート経験ありと回答。めじるしアクセサリーはひとつのシリーズでも少なくとも5種類、なかには10種類以上のものもあるので、コンプリートするのはなかなか大変。そう考えるとこの割合はけっこう多いのかもしれません。

コンプリート経験ありのめじるしアクセサリーは?

めじるしアクセサリーを「コンプリートしたことがある」という人に、具体的にどのシリーズかを聞いてみました。

ユーザーコメント

「『ちいかわ』。最初からコンプリートすると決めていた」(41歳女性)

「『ワンピース』。どのキャラクターも個性的なので、どうしても全種類そろえたいと思っていた」(42歳男性)

「『たまごっち』。昔育てたことがあって懐かしい気持ちになったので」(48歳男性)

「『星のカービィ』は即日でコンプリートしました」(42歳男性)

「『サンリオキャラクターズ』。クリスタルのシリーズが特に好きだったので」(42歳男性)

最初からコンプリートするつもりでいたという人もちらほら。そのほか、推しのキャラクターが出るまでがんばって回したら、いつの間にかコンプリートしていたという人もきっといるはず。

一方で、こんな声も寄せられていました。

ユーザーコメント

「一度集めるとどんどんはまって、気づいたらすごくたくさんの数。好きなうちはいいけど、飽きてきた時はどうしようという不安はあります」(44歳女性)

数が増えてしまうのはやっぱり気になるところ。その点、めじるしアクセサリーは小さいのでしまっておきやすいところがうれしいですね。

めじるしアクセサリーは「ちいかわ」が最も支持を集める結果に!

めじるしアクセサリーの人気キャラクターランキングなどをご紹介しました。推しのキャラクターは入っていましたか?

1位の「ちいかわ」はとにかく見た目がかわいらしい癒し系のキャラクター。2位の「サンリオキャラクターズ」はおなじみのキャラクターが、クリア素材やクリスタル素材で登場。3位の「ドラえもん」はキャラクターだけでなく、ひみつ道具もラインナップされてファンにはたまらないシリーズになっています。

傘やペットボトルに付けるものとして登場しためじるしアクセサリーですが、バッグ、ポーチ、スマホのストラップ、ペンケース、シャーペンなど、どこにでも付けられるのがいいところ。身近な場所に付けて癒されるのはもちろん、さりげなく自分の推しを周囲にアピールできるうれしさもありますよね。

人気のキャラクターは次々に新シリーズが発表されています。この機会に、好きなキャラクターのめじるしアクセサリーを調べてみては?

調査概要