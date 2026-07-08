冨樫義博先生が手掛ける人気漫画『HUNTER×HUNTER』が6月29日、「週刊少年ジャンプ」にて連載を再開。さらに、7月3日には最新刊39巻が発売されたのですが、この39巻の帯に、「特製メガヒソカアクリルスタンド」が当たるキャンペーンへの応募券が付いているのをご存知でしょうか?
実は今、そのメガアクスタが「デカすぎる!」とSNSで話題となっているんです。
【HUNTER×HUNTER最新39巻発売中‼️】— 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) July 6, 2026
週刊少年ジャンプにて最新話掲載中！HUNTER×HUNTERの最新39巻が発売中です。
帯からは特製メガヒソカアクリルスタンドが応募可能！約37cm×41cmの超ビッグ仕様です！
集英社の持ち込みブースで打ち合わせをするとこんな感じです。
みなさまぜひ！
（担当）… pic.twitter.com/pyzBpHdUWi
こちらが、「特製メガヒソカアクリルスタンド」です。ちなみにこの画は、39巻の表紙と同じもの。約37cm×41cmという超ビッグサイズで、ブースに置いてみると……、実際に椅子に座っているかのようにしっくり収まっています(笑)。“メガ”サイズとは分かっていたものの、想像以上の大きさにびっくりです!
この投稿に、多くのファンが反応。「でっっっっっか!!!!」「おもろすぎる」「お茶吹いた(笑)」といった声に加え、「どう使うんだろと思ってたらこういう使い方か!!」「ヒソカとデートなう、に使っていいよってことですか!」「ヒソカとお茶できるなんて最高」「ウェブ会議はこれで決まり」と大盛り上がり。アイスティーを飲みながら、ヒソカと密かに打ち合わせごっこができちゃうなんて、ファンにはたまりませんね!!
気になる方は、今すぐ39巻をゲット&チェック! ぜひ、応募してみてくださいね。