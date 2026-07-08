冨樫義博先生が手掛ける人気漫画『HUNTER×HUNTER』が6月29日、「週刊少年ジャンプ」にて連載を再開。さらに、7月3日には最新刊39巻が発売されたのですが、この39巻の帯に、「特製メガヒソカアクリルスタンド」が当たるキャンペーンへの応募券が付いているのをご存知でしょうか?

実は今、そのメガアクスタが「デカすぎる!」とSNSで話題となっているんです。

こちらが、「特製メガヒソカアクリルスタンド」です。ちなみにこの画は、39巻の表紙と同じもの。約37cm×41cmという超ビッグサイズで、ブースに置いてみると……、実際に椅子に座っているかのようにしっくり収まっています(笑)。“メガ”サイズとは分かっていたものの、想像以上の大きさにびっくりです!

この投稿に、多くのファンが反応。「でっっっっっか!!!!」「おもろすぎる」「お茶吹いた(笑)」といった声に加え、「どう使うんだろと思ってたらこういう使い方か!!」「ヒソカとデートなう、に使っていいよってことですか!」「ヒソカとお茶できるなんて最高」「ウェブ会議はこれで決まり」と大盛り上がり。アイスティーを飲みながら、ヒソカと密かに打ち合わせごっこができちゃうなんて、ファンにはたまりませんね!!

気になる方は、今すぐ39巻をゲット&チェック! ぜひ、応募してみてくださいね。