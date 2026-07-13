東京スカイツリーでは7月10日～10月31日の期間、人気キャラクター「ちいかわ」と3年ぶり2度目のコラボレーションイベント「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」を開催している。7月24日公開予定の『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を記念した本イベントの内容や見どころをご紹介しよう。

ちいかわたちがお出迎え

映画に登場するキャラクターたちが大集合

本イベントは、地上450メートルの「天望回廊」が会場の中心となっている。エレベーターで天望回廊に上がると、「ウェルカムエリア」が設けられており、『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の衣装に身を包んだちいかわたちがお出迎えしてくれる。

「ウェルカムエリア」には「フォトサービス」(1枚1,800円)があり、天望回廊からの絶景を背景に、キャラたちと記念撮影することが可能。撮影した写真は、イベント限定デザインの台紙に入れて受け取ることができる。

絶景をバックに記念撮影

天望回廊の壁には映画に登場するキャラクターの紹介や、ちいかわたちが島での生活を楽しむ姿が描かれている。さらには、“人魚のうろこ”もひっそりと描かれているなど、細部まで遊び心が詰まっている。

ただ歩いているだけでも楽しい

天望回廊を進むと、洞窟探検するちいかわたちのパネルが置かれたフォトスポットが登場。一緒にいかだに乗り、ちいかわたちと冒険している気分を味わえる。

ちいかわたちと一緒に探検できるフォトスポット

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セイレーンと対峙するちいかわたちのパネルも設置。カプセルトイで販売されている『星ふる応援マグネット(2個入り)』(440円)に応援メッセージを書き込み、貼り付けて楽しむこともできる。





メッセージを書きこんでちいかわたちを応援しよう

また、セイレーンによってちいかわたちが昆布で縛られているカオスなフォトスポットもある。「ちいかわと一緒なら囚われるのも悪くないかな」という前向きな(?)気持ちになるかも。

緊迫のシーンを再現したフォトスポット

セイレーンに捕まったり、昆布で縛られたりなど、自身のぬいぐるみをセットして写真が撮れる「ぬい撮りフォトスポット」もある。「ぬい活」をしている人にとってはありがたいスポットと言っていい。





ぬい撮りフォトスポット

「島カフェ」では「なんか生地」をイメージしたメニューも

|I@011.jpg,島カフェ|

「天望デッキ」には、イベント限定メニューが楽しめる「島カフェ」が登場。キャラクターをイメージしたドリンク4種(各1100円)をはじめ、モモンガが食べていた「なんか生地」をイメージした『モモンガのチーズナン』(税込880円)も提供している。

コラボカフェメニューを1品注文するごとに「オリジナルコースター」(全8柄)を1枚プレゼントするなど、特典も充実している。

また、天望デッキでは地上350メートルのパノラマスクリーンで『ちいかわ』の特別映像を上映。夜間限定で、上映時間は6分となっている。

映画をモチーフにした限定グッズ

限定グッズ

1階「SKYTREE SPACE」では限定グッズの販売を実施。「Tシャツ」(3300円)や「キャップ」(2750円)は普段使いしやすいデザインを意識して作られたという。

また、各キャラクターをイメージしたデザインが約100秒ごとに切り替わるスカイツリーの特別ライティングも実施。スカイツリーの中だけではなく、外からもちいかわの魅力に触れることができる。

「ちいかわ☆星ふるスカイツリーとひみつの島」開催概要

期間:2026年7月10日（金）～10月31日（土）

場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊、１階「SKYTREE SPACE」※天望デッキ、天望回廊へは、展望台入場券が必要

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