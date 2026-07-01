壱番屋は7月16日から、「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」と題したコラボキャンペーンを全国のカレーハウスCoCo壱番屋(一部店舗を除く)で開催する。

ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦

同キャンペーンでは、7月24日公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションし、対象のコラボメニューを注文した人にオリジナルステッカーやオリジナルフィギュアをプレゼントする。

さらに期間中、全メニュー対象のレシート応募キャンペーンや、スマートフォン用オリジナル壁紙の店頭配布、公式Xでのフォロー&リポストキャンペーンといったさまざまな企画を実施する。コラボ限定のオリジナルグッズも多数用意する。実施期間は7月16日11:00～8月31日23:59。

オリジナルステッカーがその場でもらえる

「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー(オリジナルピック付き)」(店内飲食1,210円、テイクアウトは＋54円)を1食注文につき、オリジナルステッカーを全4種からランダムで1枚プレゼントする。注文は1人1日1食まで。モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、電話での注文は対象外。コラボメニュー・景品はなくなり次第終了となる。

オリジナルステッカー

オリジナル島カレーには、島の形をイメージした"島盛り"のライスの上にはヒレカツをトッピング。海のように広がるカレーソースには貝柱とあさりが入ってる。

オリジナルフィギュアがその場でもらえる

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」を1セット注文につき、オリジナルスプーン置きフィギュアをランダムで1個プレゼントする。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類用意している。第1弾は7月16日11:00～8月6日23:59、第2弾は8月7日11:00～8月31日23:59まで。

オリジナルフィギュア第1弾

オリジナルフィギュア第2弾

第1弾の対象メニューは「マンゴーラッシー」(495円)。まろやかなラッシーにマンゴソースのトロピカルな味わいを加えた、夏らしいドリンク。

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」(495円)

第2弾の対象メニューは「レモンスカッシュ」(495円)。爽やかな香りと、まろやかな酸味が夏にピッタリのシュワっとするドリンク。

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」(495円)

同メニューは1日1セットまで、カレー1食につき1セットまで注文できる。モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、電話での注文は対象外。コラボメニュー・景品はなくなり次第終了となる。

グッズが当たる、レシート応募キャンペーン

対象期間中の注文合計金額1,000円(税込)以上のレシート画像をキャンペーン特設サイトへアップロードし、必要事項を入力して応募すると、抽選でオリジナルグッズが当たる。2026年7月16日11:00～8月31日23:59のレシートが対象となる。応募は7月16日11:00～9月7日23:59まで。

A賞は「映画ちいかわ オリジナルデザインカレー皿」(150名)、B賞は「全国のカレーハウスCoCo壱番屋で使えるお食事券1,000円分(税込)」(300名)。

オリジナルグッズが当たる

オリジナル壁紙をプレゼント

キャンペーン期間中、店頭にあるメニュー表の二次元コードをスマートフォンで読み取ると、オリジナルデザインの壁紙がもらえる。期間ごとに異なる3つのデザインを用意している。配付期間は、第1弾が7月16日～7月30日、第2弾が7月31日～8月16日、第3弾が8月17日～8月31日までとなる。

公式Xをフォロー&リポストでオリジナルスプーンが当たる

キャンペーン期間中、カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウント(@curryichibanya)をフォローし、対象ポストをリポストすると、抽選で50名に「映画ちいかわ」とココイチのロゴを印字したオリジナルデザインスプーンが当たる。