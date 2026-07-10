7月24日に全国公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』を記念し、横浜市、公益財団法人横浜市観光協会、一般社団法人横浜みなとみらい21が実施する「『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』in横浜市コラボ」の詳細が発表された。期間は7月24日から8月2日まで。

今回のコラボでは、対象店舗で指定メニューの注文やサービスを利用すると、「切手風」オリジナルステッカーを1枚プレゼントするキャンペーンを実施。ステッカーは、横浜の街並みを背景に「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」「セイレーン」が登場する全4種で、旅の思い出をイメージした特別デザインとなっている。

対象施設はデザインごとに分かれており、「ちいかわ」はBASEGATE横浜関内、山下公園通り会、横浜マリンタワー、横浜元町ショッピングストリート、「ハチワレ」はラクシスフロント、横浜赤レンガ倉庫、横浜港大さん橋国際客船ターミナル、「うさぎ」はよこはまコスモワールド、YOKOHAMA AIR CABIN、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッド、「セイレーン」はCIAL桜木町、コレットマーレ、みなとみらい東急スクエア、クイーンズスクエア横浜となっている。なお、対象店舗などの詳細は後日発表予定。

また、横浜の街なかには、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめとするキャラクターたちのフォトスポットも登場する。設置場所はCIAL桜木町、コレットマーレ、クイーンズスクエア横浜、YOKOHAMA AIR CABIN、横浜ワールドポーターズ、横浜ハンマーヘッド、ラクシスフロント、横浜赤レンガ倉庫、横浜港大さん橋国際客船ターミナル、BASEGATE横浜関内、山下公園通り会、横浜マリンタワー、横浜元町ショッピングストリートを予定している。

さらに7月25日には、横浜港の夜を彩る5分間の花火「横浜ナイトフラワーズ×横浜グリーンエクスポ」で、特別コラボ花火を打ち上げる。マツモトキヨシ・ココカラファインの特別協賛によるもので、両社のブランドカラーであるイエローとピンクを基調に、ちいかわ、ハチワレ、うさぎをイメージした演出が予定されている。打ち上げは新港ふ頭で、7月25日19時30分から19時35分まで。

同日には、ちいかわ、ハチワレ、うさぎと一緒に花火を楽しめる「『ちいかわ』花火鑑賞会 ～いっしょに楽しむ夏の夜～」の開催も決定した。会場はハンマーヘッドパークで、開催時間は19時25分から19時50分。参加は無料で、抽選申込み制となる。応募期間は7月9日13時から7月12日23時59分まで。

コラボの最新情報は、横浜観光情報内の特設サイトで順次公開される。