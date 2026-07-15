講談社は7月25日、『週刊少年マガジン』の「マガジンショップ」をドンキ・キホーテ内(渋谷本店・池袋東口店・新世界店)に常設する。

マガジンショップ

週刊少年マガジンとしては初のオフラインストアであるとともに、ドン・キホーテとしても初の少年漫画ブランドとの本格コラボレーションとなる。また、アニメやゲームグッズではなく、漫画の原作公式グッズをメインに展開する機会もこれまでにない試みとなる。

開店記念・特典ポストカードを1枚プレゼント

7月25日から、開店記念として、関連商品を2,200円(税込)以上購入で、マガジン特製コラージュアートの特典ポストカードを1枚プレゼントする。週刊少年マガジンブランドの新旧人気作品が1枚のアート作品になったビジュアルは、マガジンショップ用に制作された。

『FAIRY TAIL』描き下ろしビジュアルを公開

今回の出店を記念した真島ヒロ先生描き下ろしのビジュアルを公開。ドン・キホーテの公式キャラクターと「ドンペン」が、『FAIRY TAIL』の人気キャラクター・ハッピーの被り物を着用しているという特別感あふれるイラスト。

©Pan Pacific International Holdings

店内装飾にも注目

対象店舗では初の試みとして、階段や踊り場の壁にマガジン作品の巨大アートを施した。階段に描かれた特大の巨人(進撃の巨人)や、壁一面に施された『ブルーロック』の潔×カイザーの巨大イラスト、ナツ(FAIRY TAIL)と一緒に階段を歩いているかのような演出も施している。

店内装飾の例

人気漫画のイラストを使用したグッズも

人気作品のイラストを使用した新商品を発売する。第1弾では、『FAIRY TAIL』『五等分の花嫁』『進撃の巨人』のグッズが登場。今後も新作グッズの展開が予定されている。