ドン・キホーテといえばちょっとクセのあるお菓子やおつまみ、最近では調味料なども有名です。しかし最新のコマーシャルでは「スゲーもフツーも結局ドンキ!」とアピールするように、実はフツーの食品でも魅力的なものがあるんです。そのひとつがお魚とお肉です。都内最大級の売り場面積を誇る「MEGAドン・キホーテ成増店」で驚いた商品を買ってみました。

MEGAドン・キホーテ成増店で生鮮食品のボリュームと安さに驚く

ドン・キホーテの中でも大きな「MEGAドン・キホーテ」は生鮮食品が充実していて、近隣住民の方からは日常の食品を購入するスーパーマーケット的な存在として重宝されていますが、まだまだドンキで食品が充実していることをご存じない方も多いかもしれませんね。

筆者が生鮮食品が最も充実している! と感じるのは都内最大級の売り場面積を誇る「MEGAドン・キホーテ成増店」(東京都板橋区)です。

ドンキの生鮮食品売り場は圧倒されるレベル

特に成増店のすごいところは、店舗内に「ミートセンター」と呼ばれる精肉の研修センターを併設していること。お肉のカットのトレーニングを行う場所なのですが、研修生の方がカットしたお肉ということで通常よりもお得に買うことができるのです。とはいえ、素人目には全く研修生の切ったものとはわからず……ただただお得です。

たとえば若鶏手羽元は100g68円!!

100gで68円はすごい

国産のステーキ用豚肉は100g128円です。

こんなに驚盛されたローストビーフもあります。

お魚コーナーも一般的なスーパーと比べてかなり広い＆充実！

長くずっと続くので順番に見ていくのがとにかく楽しい

チリ産のトラウトサーモンはこのサイズ! そしてコストコよりも安いです……!

チリ産のトラウトサーモンは100g398円

ブラックタイガーは5尾で646円、バナメイエビはわさっと入って628円……いいものがお手頃価格で手に入ります。

ブラックタイガーが安い

お魚コーナーで目玉はお寿司売り場です。こちらも品揃えが充実しています。

お寿司コーナー

寿司24貫で3,000円以下はかなりお得ではないでしょうか。人がたくさん集まる時にはこの丸い容器も見栄えが良いですし、1人で贅沢にご褒美として楽しむのもよさそう。

寿司のクオリティがどうか? については後ほど検証します

ウニ丼にコスパ最強ローストビーフ……成増店で気になるものを買ってみた

成増店のお肉売り場とお寿司売り場で気になる商品を買ってみました。

まずは「ローストビーフ巻き 肉むすび」。

手のひらいっぱいの大きさで、おむすびなのはわかりますが、ローストポークで米を巻いている!?

手のひらサイズ

カットしてみると中には米とゆで卵っぽいのものが！塩味はちょうどよく、たまご×ローストポーク×米の斬新な味がしました。おむすび1個で1食としても満足度高そう。

たまごも入ることで飽きずに食べきれるし栄養的にも良い

ちゃんと美味しいローストビーフがこの価格!?

もうひとつお肉コーナーで惹かれたのはローストビーフ。先ほどは「驚盛」をご紹介しましたが、2人前くらいのサイズもありました。

驚盛だけでなく2人前くらいのローストビーフもあります

価格はなんと576円。かなり安いです。

134gで576円

全体量はこんな感じ。十分です。

全体量

1枚ごとの分厚さは厚すぎず薄すぎない絶妙で、柔らかさもちょうど良いです。

厚みがちょうどよい

付属のソースだけもう少し量があったらよかったなと思いましたが、ソースとわさびはいずれも味を底上げしてくれる美味しさでした。

付属の調味料にも手を抜いていない

ローストビーフはミートセンターの研修生の方がカットしているわけではないようですが、ドンキの企業努力としてここまでお得な価格になっているのだそうです。

ネタが分厚い! 約1,000円で赤シャリお寿司を堪能

続いてはお寿司です。購入したのは「魚河岸にぎり10貫【赤酢】」、価格は税込で1,167円でした。

寿司10貫で1,000円ちょい……お店によってはありえなくはない価格かもしれません。気になるのはそのクオリティ。ぱっさぱさのうっすいお寿司だったら安くても萎えます。

食べようとして驚愕。ネタが分厚い! そしてデカいです。それぞれお魚の美味しさと旨味を感じる新鮮さで、赤酢のシャリも絶妙な味付け。かなりクオリティが高いのに、1貫あたり100円前半台と考えると、他では難しいでしょう。近所に成増があればいいのに!

ネタの分厚さと美味しさに驚く

こぼれそうな「溢れる海鮮丼」

続いては「溢れる海鮮丼【赤酢】」。価格は862円です。

直径10cm弱の丼にぎっしり赤酢の米が入り、その上にまぐろたたき・本鮪・えび・サーモン・かんぱち・厚焼玉子・いか・いくらが乗っています。

直径10cm弱の丼に8種類ものせている

商品名の通り「溢れる」、海鮮たちはこぼれそうですがこぼれません。筆者の自宅は成増からかなり遠いので帰路で全部落ちてしまうのではないか、あるいは丼がひっくり返るのではないかと不安でしたが、全く崩れることなく持ち帰ることができました(丼は下のプラスチックの土台にセロテープでしっかり固定されています)。

溢れているが崩れないのがすごい

味はお寿司同様、それぞれのネタのクオリティはかなりハイレベルで、1食として量も十分。金曜の夜にこの丼と缶ビールを買って帰ることができる場所に住んでいたら最高なのにな……。近くにお住まいの方が羨ましい。

お魚が美味しいから丼も最高に美味しい

うにがこの量でこの価格はバグ……しかも築地レベルのウマさ

最後は「もりもりうに丼【赤酢】」です。価格は1,707円。

1,707円は丼としては安くはないんですが、しかしこの量のうにが2,000円を切るというのはかなりバグ価格ではないでしょうか。

この量のうにがこの価格は安すぎます

うにのレベルもピンキリだと思います。しかしこのうにはミョウバンを使用していないので変な苦味や渋みはなく、築地の高級すし店で出てくるレベルです。食感もとろ～っとしています。このレベルのうにが贅沢にも丼でこの価格で食べられるなんて……。ドンキのホンモノを追求する姿勢には改めて驚きました。

築地の高級すし店で出てくるレベルのうに

「MEGAドン・キホーテ成増店」だけでなく、「MEGAドン・キホーテ大森山王店」、「MEGAドン・キホーテ立川店」もトップレベルの生鮮食品の品揃えがあるようです。東京都以外では、旧長崎屋or旧ユニーの店舗や、漁港に近い店舗などは充実しているそう。大きなドン・キホーテの生鮮食品売り場では今回ご紹介したようなクオリティが高く驚き価格の商品があるかもしれません。ぜひ一度チェックしてみてくださいね。