ドン・キホーテは7月1日、大容量弁当シリーズ「衝撃の一食」より、新商品「チキンジャンバラヤとソース焼きそば」および「チキン×甘コーンガーリックライス」(いずれも862円)を店内調理機能を持つ全国のドン・キホーテ系列店舗で発売した。

衝撃の一食シリーズは、"見た瞬間に衝撃を与える"をコンセプトに、圧倒的なボリュームと満足感を追求した弁当シリーズ。2025年2月にスタートし、年間売上2.4億円を突破した。 今回の2品追加により、シリーズラインアップは合計9種類に拡大。さらに8月には、お盆の団らんにも最適な新商品の発売も控えている。

チキンジャンバラヤとソース焼きそばは、約300gのグリルチキンを豪快に盛り付け、心地よい酸味を醸し出すレモンをトッピングした夏らしい一品。ジャンバラヤの異国風スパイス感と、和のソース焼きそばが絶妙にマッチ。暑さで食欲が減退しがちな時期にも、箸が止まらない味わいだという。

チキン×甘コーンガーリックライスは、ガーリックライスの上に黒胡椒が効いたソースをまとった約300gのチキンをのせた弁当。スイートコーンの甘みとアスパラのフレッシュ感が食感のアクセントとなっている。

同シリーズではこのほかにも、サクサク衣のチキンカツ約270gをのせた「南蛮チキンカツドーンカレー」(754円)や、醤油風味の唐揚げにチリ×マヨソースをあわせた「とり唐てんこ盛りチリマヨカレー」(754円)、巨大なオムライスにデミハンバーグを2個乗せた「超☆衝撃 夢にまで見た巨大なオムライス」(1402円)などを展開する。