ドン・キホーテは6月、「偏愛めし」の新作5品を全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗除く)で順次発売している。

ネギに溺れる、ぶっかけうどん

6月1日に登場したのは、「ネギドカン!!ぶっかけうどん」(430円)。「ネギは栄養ドリンク、もはやターボエナジー」と豪語する開発者による商品。某うどんチェーンの標準提供量の約8倍、80gものネギを使用している。「食べ始めの"シャキシャキ"から、つゆに浸してしんなり変化する"味のグラデーション"こそが至高。ネギ好きによる、ネギ好きのための、ネギそのものを楽しむうどん。」と開発者は熱く語る。麺が見えなくなるほどの山盛りのネギを堪能できる一品。

ガリ好きのための「ガリだけ丼」

6月15日に登場したのは、ガリ愛好家へ捧ぐ「ガリ好きのためのガリだけ丼」(322円)。酢飯とガリの黄金比（150g:50g)で、名脇役「ガリ」を主役に昇格させた商品。

炭水化物ラバーに捧ぐギルティーフード

6月15日発売の「背徳の炭水化物丼」(646円)は、お好み焼き、焼きそば、白米を組み合わせた総重量450g超のメニュー。お好み焼きの具材にはキャベツ、天かす、ネギ、紅生姜を使用し、屋台の鉄板メニューを再現した。

"変態性"を極めたスイーツ系おにぎり

6月15日発売「塩バター昆布&キャラメルおにぎりセット」(279円)は、映画館でポップコーンのハーフ&ハーフ（ソルト/キャラメル)を食べながら甘いとしょっぱいを交互に食べる幸せを噛みしめていた開発者がおにぎりで再現したという商品。「北海道や東北などの一部の地域では甘納豆を使って炊く"甘い赤飯"を食べる文化があり、甘いご飯は成立する。これを機におやつ代わりになるスイーツ系おにぎりを広げたい」と開発者はコメントしている。

痺れる刺激を追求した麻辣おにぎり

6月15日発売「本気を出しすぎた麻辣おにぎり」(171円)は、麻辣湯のスープに締めで最後に白米を入れるあの幸福感を、おにぎりで再現した商品。マーラージャン（麻辣醤)をベースに、更に舌が痺れる花椒パウダーを混ぜ込んだ。一口ごとに痺れが増していく刺激を楽しめる。