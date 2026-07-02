ドウシシャは7月3日、「ゴリラの裸足(はだし)」の限定カラーを全国のドン・キホーテおよび、アピタの一部店舗で発売する。

ゴリラの裸足

同製品は、インソール部分に設置された立体的なゴリラの顔による足裏への刺激と、製品全体に施したモコモコとした凹凸のあるユニークなデザインにより、歩くたびに足裏へ心地よい刺激を与える新感覚のサンダル。2026年4月より先行販売をしていたが、SNS上でそのユニークな見た目が話題となり、今回新たに限定カラーを発売する。

全面モコモコのデザインでインパクトのある外観

インソール部分だけでなく、アウトソールやアッパー部分に至るまで、球体が集合したような凹凸のあるデザインが特徴。

インソールの中央部分には、他の凹凸より約5mm高く設計した立体的なゴリラの顔を配置している。歩くたびに足裏をしっかり刺激し、履くだけで心地よい体験ができる。

軽量で柔らかな素材

衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用しているため、見た目のボリューム感に反して軽量で柔らかく、長時間の使用でも負担を感じにくく、日常使いしやすい仕様となっている。

限定カラーのパープルに加え、誰でも使いやすいブラック、グレーのベーシックカラー、夏らしく涼しげなミントグリーンの全4色を展開する。