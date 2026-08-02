「1955 東京ベイ by 星野リゾート」(千葉県浦安市)は9月16日から、朝5時から翌日14時まで33時間客室を利用できる宿泊プラン「Halloween 33h Stay Plan」(1名 18,000円～)を提供する。

大きなドレッサーで仮装の準備

同施設は、「OLDIES GOODIES」をコンセプトに、世界初のディズニーランドが誕生した1955年頃のアメリカの世界観を楽しめるホテル。

ハロウィーンの仮装は、元々は悪霊や魔女から身を守るために行われていたといわれているが、現在ではテーマパークや各地で行われるパレードでもできる、ハロウィーンの定番の楽しみ方として定着している。そんなテーマパークでの仮装を便利で快適にするべく、仮装好きのスタッフから、仮装時の悩みやあると嬉しいアイテムやサービスを募り、理想を詰め込んだ宿泊プランを企画した。

期間は2026年9月16日～30日と10月16日～31日。料金は1名18,000円～(2名1室利用時1名あたり、税込、食事なし)で、朝5時～翌日14時までの客室利用料とハロウィーン仮装をサポートするアイテムが含まれる。1日10組限定(1組1～4名)。公式サイトの特別ページにて7日前まで予約を受け付ける。

朝5時から翌日14時まで33時間客室を利用できる

客室 ゴロゴロ寝台付 スーペリア

通常は15時チェックイン、翌日11時チェックアウトのところ、朝5時チェックイン、翌日14時チェックアウトと、最大33時間客室を利用できる。スタッフへのヒアリングで、テーマパークで仮装するときの困りごととして、着替え場所や荷物の預け場所が限られていることが挙げられた。本宿泊プランでは、朝早くから客室を利用できるため、時間や周囲を気にせずに着替えやメイクなどの準備を行い、そのまま荷物を置いて出かけることが可能。客室では靴を脱いで過ごせるため、大切な衣装も汚れを気にせず広げることができる。また、夜遅くまで全力で仮装を楽しんだ翌朝はゆっくり寝ていたい、というニーズにも応えられるよう、チェックアウトは通常より3時間遅い14時。起床後も、パブリックスペースの「2nd Room」でくつろいだり、衣装のパッキングを行ったりと、ホテルステイを満喫できる。

ハロウィーン仮装をサポートするアイテム

サポートアイテムイメージ

このプランで宿泊する客室には、仮装の準備時に身支度を整えるのに便利なアイテムと、仮装を楽しんで帰ってきた後の疲れを癒すアイテムを用意している。ヘアセット用のピンやゴム、スプレー、ヘアアイロンが部屋にそろっているので、忘れてしまったときや荷物を減らしたいときに便利。ウィッグスタンドも1人1つ用意しており、衣装のウィッグを形を崩さずに置くことができる。また、急に衣装が壊れてしまった際も、安全ピンと簡易ソーイングセットを用意しているので安心。さらに、全力で仮装を楽しんだ後のリフレッシュアイテムとして、入浴剤やフェイスパック、足裏シートがあるので、帰ってきてからゆっくり疲れを癒せる。

館内のフォトスポットで記念撮影

インスタントカメラを使ってオールドアメリカンな空間で記念撮影

出発前や帰ってきた後に、館内のフォトスポットでも写真撮影を楽しめる。ルームキーと同じデザインのアートウォールの前や、パブリックスペースの「2nd Room」など、衣装に合わせて様々な場所で撮影できる。1部屋に1台、インスタントカメラを用意しているので、オールドアメリカンな世界観の中で仲間と一緒に当時のようなレトロな風合いの写真を撮影して、旅の思い出として持ち帰れる。さらに、今年は館内に「Photomatic」のセルフフォトブースが設置され、1955 東京ベイオリジナルフレームで写真を撮ることもできる。