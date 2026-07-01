ちいかわたちがFNS歌謡祭で『映画ちいかわ』OPテーマを披露! 豪華すぎる出演メンバーに「な、、んだと」「島二郎出演!?」の声

7月1日18時30分から放送のフジテレビ系音楽特番「FNS歌謡祭 夏」にて、7月24日に全国公開される『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』のオープニングテーマ「くつずれ」を、ちいかわたちが披露することが発表されました。

今夜18:30〜 #FNS歌謡祭夏

2026 年7月24日(金)全国公開

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』

OPテーマ「くつずれ」を披露🏝️

💡出演メンバー解禁💡

ちいかわ・ハチワレ・うさぎ

モモンガ・くりまんじゅう・ラッコ

シーサー・古本屋

島二郎・セイレーン

お見逃しなく！

（@fns_kayousaiより引用）

『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日に全国公開予定の「ちいかわ」初の映画作品。今回、「FNS歌謡祭 夏」でそのオープニングテーマ「くつずれ」が披露されることが明らかになりました。

さらに、出演メンバーも解禁に。ちいかわ、ハチワレ、うさぎをはじめ、モモンガ、くりまんじゅう、ラッコ、シーサー、古本屋、島二郎、セイレーンと、映画にまつわるキャラクターたちがずらりと名を連ねています。

この発表にXでは、「な、、んだと、、、」「超豪華メンバーですね」「めっちゃいっぱい出る」「島二郎出演！？」と多くの反響が。

“人魚の島”を舞台にした映画の世界観と、OPテーマ「くつずれ」がどのように披露されるのか気になるところ。ちいかわたちの特別なステージは、ファンなら見逃せません。