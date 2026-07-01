壱番屋は、7月16日より、全国のカレーハウスCoCo壱番屋で、「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」と題したコラボキャンペーンを開催する。

本キャンペーンでは、7月24日公開の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションし、対象のコラボメニューを注文した方にオリジナルステッカーやオリジナルフィギュアをプレゼントする。

さらに、キャンペーン期間中、全メニュー対象のレシート応募キャンペーンや、スマートフォン用オリジナル壁紙の店頭配布、公式Xでのフォロー＆リポストキャンペーンといったさまざまな企画を実施。今回のコラボ限定のオリジナルグッズも多数用意している。。

「ココイチ×映画ちいかわ カレー大作戦」概要

実施期間：2026年7月16日(木)11:00 ～ 8月31日(月)23:59

対象店舗：全国のカレーハウスCoCo壱番屋

※さいたま埼大通り店、京橋エドグラン店、EXPASA足柄下り店、名古屋JRゲートタワー店、ナゴヤドーム店、吹上ホール店、愛知医科大学店、Maker's Pier店、セントレア店、ＫＩＴＴＥ大阪店、中山競馬場店、東京競馬場店、中京競馬場店、京都競馬場店、小倉競馬場店を除く。(2026年7月1日現在の情報)

キャンペーン1:オリジナルステッカーがその場でもらえる!

「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」(オリジナルピック付き)を1食注文につき、オリジナルステッカーを全4種からランダムで1枚プレゼントする。注文は1人1日1食まで、モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、電話での注文は対象外。

対象メニュー「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」

対象メニューの「ココイチ×映画ちいかわ オリジナル島カレー」(店内飲食1,210円)は、オリジナルピック付きの特製カレー。島の形をイメージした“島盛り”のライスの上にはヒレカツをトッピング。海のように広がるカレーソースには貝柱とあさりが入っている。

販売期間は7月16日(木)11:00～8月31日(月)23:59、テイクアウトは店内飲食価格+54円、コラボメニュー・景品はなくなり次第終了。

キャンペーン2:オリジナルフィギュアがその場でもらえる!

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット」を1セット注文につき、オリジナルスプーン置きフィギュアをランダムで1個プレゼントする。フィギュアの種類は、第1弾・第2弾それぞれで4種類用意している。

1人様1日1セットまで、カレー1食につき1セットまで注文可能。モバイルオーダー、ドライブスルー、宅配、配達代行、電話での注文は対象外。スプーンは景品には含まれない。

第1弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」

第1弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」(495円)は、コラボ限定のマンゴーラッシー。まろやかなラッシーにマンゴソースのトロピカルな味わいを加えた、夏らしいドリンクだ。販売期間は7月16日(木)11:00～8月6日(木)23:59。

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット マンゴーラッシー」(495円)

第2弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」

第2弾「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」(495円)は、爽やかな香りと、まろやかな酸味が夏にピッタリのシュワっとするレモンスカッシュ。販売期間は8月7日(金)11:00～8月31日(月)23:59。

「ココイチ×映画ちいかわ コラボドリンクセット レモンスカッシュ」(495円)

キャンペーン3:オリジナルグッズが当たる!全メニュー対象のレシート応募キャンペーン

オリジナルグッズが当たる!全メニュー対象のレシート応募キャンペーンも実施する。期間は2026年7月16日(木)11:00〜8月31日(月)23:59のレシートが対象、応募は7月16日(木)11:00～9月7日(月)23:59まで。応募方法は、対象期間中の注文合計金額1,000円(税込)以上のレシート画像をキャンペーン特設サイトへアップロードし、必要事項を入力して応募する。配達代行は対象外。

賞品

A賞:映画ちいかわ オリジナルデザインカレー皿150名様

B賞:全国のカレーハウスCoCo壱番屋で使えるお食事券1,000円分(税込) 300名様

期間ごとに違うオリジナル壁紙をプレゼント

キャンペーン期間中、店頭にあるメニュー表の二次元コードを手持ちのスマートフォンで読み取ると、オリジナルデザインの壁紙をプレゼント。期間ごとに異なる3つのデザインを用意している。

配布期間：

第1弾:7月16日(木)～7月30日(木)

第2弾:7月31日(金)～8月16日(日)

第3弾:8月17日(月)～8月31日(月)

公式Xをフォロー＆リポストで「ココイチ×映画ちいかわ」のオリジナルスプーンが当たる!

キャンペーン期間中、カレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウント(@curryichibanya)をフォローし、対象ポストをリポストすると応募完了。「映画ちいかわ」とココイチのロゴを印字した本キャンペーン限定のオリジナルデザインスプーンを、抽選で50名にプレゼントする。詳細はカレーハウスCoCo壱番屋公式Xアカウントを確認のこと。