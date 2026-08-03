バンダイ ベンダー事業部は、2026年8月8日の「ガシャポンの日」を記念して、新商品販売及び各種キャンペーンを実施する。全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定・先行商品販売や、新シリーズの発表、店頭でのお得なキャンペーンなどが発表された。

「ガシャポンの日」とは

「ガシャポン」誕生から45周年を迎えた2022年に、8月8日を「ガシャポンの日」と制定し、一般社団法人日本記念日協会より記念日として認定された。「8」という数字はカプセルを二つ積み重ねた形に似ていること、また一年で最も「丸＝カプセル」が多い日であることが、日付の由来となっている。

【限定販売】全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定商品販売

全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにて、限定商品の販売を行う。

「HG ONE PIECE 01 SPECIAL EDITION」(1回500円（税込）/全4種)

2026年8月3日（月）より順次販売する「HG ONE PIECE 01 SPECIAL EDITION」(1回500円（税込）/全4種)は、2026年1月発売「HG ONE PIECE 01」のSpecial Color ver。全種メタリック塗装を施した豪華仕様だ。

「HG ONE PIECE 01 SPECIAL EDITION」(1回500円（税込）/全4種)

【先行販売】全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定 先行商品販売

下記商品を全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ限定で先行販売する。なお、2026年8月中に全国のガシャポン自販機で一般販売を予定、販売方法は店舗により異なる場合がある。

「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ～エモきゅん～2」(1回300円（税込）/全5種)

2026年8月3日（月）より順次販売予定の「めじるしアクセサリー サンリオキャラクターズ～エモきゅん～2」(1回300円（税込）/全5種)は、おめめうるうるでエモ可愛い表情のサンリオキャラクターたちのめじるしアクセサリー第2弾。ハートがカラフルで推し活にもピッタリ。

「たまごっち カラフルマルチチャーム２」(1回300円（税込）/全6種)

2026年8月3日（月）より順次販売予定の「たまごっち カラフルマルチチャーム２」(1回300円（税込）/全6種)は、たまごっちのカラフルマルチチャームに第2弾。シリコンバンドは長さ調節ができるため、バッグにつけたりコードまとめにつかったりと、使い方はいろいろ。さらにシリコンバンドをとりはずしてマスコット部分をチャームとしても使える。

「クレヨンしんちゃん なつやすみマスコット」(1回300円（税込）/全5種)

2026年8月3日（月）より順次販売予定の「クレヨンしんちゃん なつやすみマスコット」(1回300円（税込）/全5種)は、しんちゃんたちの夏のワンシーンを再現したようなフィギュア。日焼けをして楽しんでいる姿がかわいらしいコレクション。

注目の新シリーズ「カーケシGP」

シューターを使って車を弾き出し、机の上で白熱のレースを楽しむことができます。かつて夢中になった大人世代には懐かしく、子どもたちには新しい、世代を超えて一緒に遊べるガシャポンの新シリーズとして「カーケシ」が登場。

シューターセット、パイロンセットの2種類があり、シューターセットにはカーケシ1個、シューター1個、ボールチェーンがセットに、パイロンセットにはカーケシ1個、パイロン1セットが入っている(パイロンセットにはシューターは付属しない)。

「カーケシGP NISSANセレクション01」(1回400円（税込）/全24種)

「カーケシGP NISSANセレクション01」(1回400円（税込）/全24種)は、2026年8月第4週より順次ガシャポンバンダイオフィシャルショップにて先行販売、2026年9月より順次一般販売予定。

「カーケシGP MAZDAセレクション01」(1回400円（税込）/全24種)

「カーケシGP MAZDAセレクション01」(1回400円（税込）/全24種)は、2026年8月第4週より順次ガシャポンバンダイオフィシャルショップにて先行販売、2026年9月より順次一般販売予定。

「ガシャポン公式キャラクター」グループ名発表＆店頭プレゼントキャンペーン

「ガシャポン」のワクワクとドキドキをより多くの方に知っていただくために誕生した「ガシャポン公式キャラクター」。彼らがさらに身近なキャラクターとして活躍できるよう、皆様の投票でグループ名を決定するキャンペーンを実施、応募総数3,588件の投票の結果、グループ名は「ガシャポンフレンズ」に決定した。

オリジナルグッズがもらえる店頭プレゼントキャンペーン

グループ名決定を記念して、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップにて「ガシャポンフレンズ」のオリジナルグッズがもらえるキャンペーンを実施する。

キャンペーン期間は、8月3日～各店なくなり次第終了。対象店舗は全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ。2026年7月31日時点でオープンしている店舗が対象。

店舗スタッフにあいことば「8月8日はガシャポンの日!」を伝えると、各店先着で「ガシャポンフレンズ マスキングテープ」(非売品)をプレゼント。さらに店舗スタッフに「ガシャポンメンバーズ」マイページをご提示いただくと「ガシャポンフレンズ ステッカー」(非売品)をプレゼントする。景品は店舗によって上限数があり、在庫が無くなり次第キャンペーン終了。

「ガシャポンメンバーズ」限定、新規会員登録＆店舗チェックインで最大400ptプレゼント

ガシャポンの日を記念して、「ガシャポンメンバーズ」限定で「ガシャポイント」が最大400ptもらえるお得なキャンペーンを実施する。

「ガシャポイント」は、無料の会員サービス「ガシャポンメンバーズ」が提供するポイントサービスで、ガシャポンの最新情報が受け取れるほか、店舗チェックインやキャンペーンへの参加でポイントが貯まり、各種景品との交換や応募に利用できる。

8月3日～8月31日の期間中に「ガシャポンメンバーズ」新規会員登録で200ptプレゼント、8月8日限定で「ガシャポンメンバーズ」会員の方が対象店舗でチェックインをすると、通常100ptの「ガシャポイント」を当日に限り2倍の200ptプレゼントする。

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