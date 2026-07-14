Mリーグ機構は、「Mトーナメント2026」決勝戦のパブリックビューイングを2026年8月7日(金)に開催することを発表した。
観戦チケットは、7月13日(月)正午よりサポーター先行販売、7月20日(月)正午より一般販売が開始される(いずれも先着順)。
■「Mトーナメント2026」決勝戦パブリックビューイング概要
開催日程：2026年8月7日(金)
会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
対戦者：決まり次第、発表される
出演者：
＜実況＞松嶋桃
＜解説＞竹内元太選手(セガサミーフェニックス)/仲林圭選手(U-NEXT Pirates)
＋and MORE!!
開催時間：
17時00分～18時00分 記念撮影 ※記念撮影付チケット約200名対象/18時最終受付※
18時30分～18時50分 開場
18時50分～23時00分 パブリックビューイング(終了時間は予定となります)
※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満は23時に退館がアナウンスされる。
※施設最終退館時間の都合上、イベントの最大延長は23時15分までとなる。試合が長引いた場合、23時を過ぎた局を最後の局となる。
■チケット金額と特典について
観戦を楽しむグッズとして、来場者全員に応援ハリセンが提供される。
A席チケット金額：9,000円(税込)
A席チケット：約200席限定(全席指定席)
特典：応援ハリセン、Mリーガーと記念撮影(17時00分～18時00分)
※記念撮影は出演者と来場者の撮影会となり、来場者自身のスマートフォンまたはフィーチャーフォンにて撮影する。
B席チケット金額：6,000円(税込)
B席チケット：全席指定席
特典：応援ハリセン
■チケット購入方法
・オフィシャルサポーター会員先行販売
マイページ「パブリックビューイングチケットの購入」より
・一般販売
ローチケにて
■チケット販売期間
7月13日(月)正午～7月19日(日)23時00分(オフィシャルサポーター先行販売)
7月20日(月)正午～8月7日(金)18時50分(一般販売)