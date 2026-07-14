Mリーグ機構は、「Mトーナメント2026」決勝戦のパブリックビューイングを2026年8月7日(金)に開催することを発表した。

観戦チケットは、7月13日(月)正午よりサポーター先行販売、7月20日(月)正午より一般販売が開始される(いずれも先着順)。

■「Mトーナメント2026」決勝戦パブリックビューイング概要

開催日程：2026年8月7日(金)

会場：ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場

対戦者：決まり次第、発表される

出演者：

＜実況＞松嶋桃

＜解説＞竹内元太選手(セガサミーフェニックス)/仲林圭選手(U-NEXT Pirates)

＋and MORE!!

開催時間：

17時00分～18時00分 記念撮影 ※記念撮影付チケット約200名対象/18時最終受付※

18時30分～18時50分 開場

18時50分～23時00分 パブリックビューイング(終了時間は予定となります)

※試合が長引き23時を超えそうな場合は、条例により18歳未満は23時に退館がアナウンスされる。

※施設最終退館時間の都合上、イベントの最大延長は23時15分までとなる。試合が長引いた場合、23時を過ぎた局を最後の局となる。

■チケット金額と特典について

観戦を楽しむグッズとして、来場者全員に応援ハリセンが提供される。

A席チケット金額：9,000円(税込)

A席チケット：約200席限定(全席指定席)

特典：応援ハリセン、Mリーガーと記念撮影(17時00分～18時00分)

※記念撮影は出演者と来場者の撮影会となり、来場者自身のスマートフォンまたはフィーチャーフォンにて撮影する。

B席チケット金額：6,000円(税込)

B席チケット：全席指定席

特典：応援ハリセン

■チケット購入方法

・オフィシャルサポーター会員先行販売

マイページ「パブリックビューイングチケットの購入」より

・一般販売

ローチケにて

■チケット販売期間

7月13日(月)正午～7月19日(日)23時00分(オフィシャルサポーター先行販売)

7月20日(月)正午～8月7日(金)18時50分(一般販売)