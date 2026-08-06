HKホールディングスグループは、ブラックマヨネーズをイメージキャラクターに起用し、2026年8月1日より、KEIZ19店舗およびMILLION36店舗にて各種プロモーション展開を開始した。

ブラックマヨネーズは、幅広い世代から高い支持を集める人気コンビとして、親しみやすさと高い発信力を兼ね備えており、今回の取り組みにおいて同社が目指すブランドイメージの発信に大きく寄与できると考えられている。

8月1日以降、対象となるKEIZ19店舗、MILLION36店舗、計55店舗において、店頭販促物や広告展開などを通じ、順次プロモーションを実施。今後もHKホールディングスグループは、より身近に感じられる店舗づくりと、魅力ある情報発信に努めていくとしている。

◎ブラックマヨネーズ起用についてのコメント

今回のキャラクター起用により、ブラックマヨネーズのお二人が持つ知名度、親近感、そして多くの方に伝わる存在感を通じて、対象店舗の魅力をより広く発信してまいります。

店頭をはじめとした各種プロモーションにおいて、ブラックマヨネーズの持つ明るさや親しみやすさを活かし、多くのお客様に楽しさや期待感を感じていただける展開を目指します。