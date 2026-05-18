新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」は、2026年6月1日(月)昼3時より放送開始となる「ABEMA」オリジナル対局企画『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに岡田紗佳の「国士無双LOVE」を起用する。

『Mトーナメント2026』は、2018年に始まったプロ麻雀リーグ「Mリーグ」の冠のもと開催される「ABEMA」オリジナル対局企画。本トーナメントの対局ルールは、「Mリーグルール」を採用し、2半荘で、2位勝ち抜けの個人トーナメント戦で行われる。今回もトーナメントに参加するのは、現Mリーガー40名と、各団体の最高峰プレイヤー鳳凰位・最高位・雀王など団体推薦者32名の麻雀界のトッププロ雀士総勢72名。予選1stステージについては、1位通過者は3rdステージへ、2位通過者は2ndステージへ進出する。

そして、2026年7月22日にワーナーミュージック・ジャパンより歌手デビューする岡田紗佳のデビュー曲「国士無双LOVE」が、『Mトーナメント2026』のオフィシャルソングに決定。今回の起用にあたり、岡田紗佳より「麻雀ワードがたくさん散りばめられた楽曲なので、麻雀ファンにも楽しんでもらいたい」とのコメントが寄せられた。

本オフィシャルソング曲は、6月1日(月)昼3時からの予選第1局より楽しむことができる。

麻雀の個人タイトル戦における賞金総額最大規模となる賞金総額3,000万と、雀士たちのプライドをかけた熱き戦いが予想される本トーナメント。優勝の栄光に輝く雀士は、果たして誰なのか？予選第1局に注目したい。

◎岡田紗佳のコメント

(歌手に)憧れはありましたが、これまで実現することはなく。約15年経ってまさかこのタイミングでデビューできるとは思っていなかったので嬉しく思っています。(国士無双LOVE)をバズりまくっている浅野さんに作っていただけると聞いて、「いいんですか！？こんなすごい方に！」と思いました。曲も聴いた時に、すごい素敵な楽曲で「もしかしたら私もバズれるかも！」なんて思いました。

Mリーグ中に、この曲が出来上がったときに、Mリーグのスタッフに直談判したらうまくいきまして！(笑) Mトーナメントで使っていただけることになりました！リリースより一足早く、麻雀ファンのみなさんに聴いてもらえたら嬉しいです。歌詞とかにも麻雀ワードが散りばめられた楽曲なので、ぜひ楽しんでいただけたら嬉しいです。

■岡田紗佳 歌手デビュー・シングル「国士無双LOVE」

2026年7月22日発売(CD・配信)

CDのみの通常盤「満貫Ver.」。初回生産限定・LPサイズジャケット仕様となる「跳満Ver.」。CD＋写真集＋グッズの完全生産限定・豪華盤「役満Ver.」の3形態でリリースされる。

収録曲(全形態共通)

M-1. 国士無双LOVE

M-2. カケヒキ・フライディナイト

M-3. 負けを知った私に敵はいない

『Mトーナメント2026』放送概要

初回放送日時：2026年6月1日(月)昼3時～

※以降、毎週月曜日は無料、金曜日は「ABEMAプレミアム」および「広告つきABEMAプレミアム」限定で生中継される。

※詳細の放送日時および、スケジュールは番組内や「ABEMA」麻雀チャンネル公式X(＠abema_mahjong)などで告知される。

放送チャンネル：麻雀チャンネル(初回)

＜『Mトーナメント2026』対局スケジュール＞

(C)AbemaTV, Inc