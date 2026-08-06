SANKYOは、CSスポーツチャンネル「スカイA」にて2026年8月3日(月)22時から放送された「『岡野&酒井、クロちゃんも参戦！新たな戦いが始まる』ｅフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス導入SP」の番組提供を行った。

本番組は、昭和のパチンコ店の雰囲気を再現した「ゲームセンタータンポポ」(東京都福生市)を舞台にした対決企画や、『機動戦士ガンダムSEED』ストーリーのおさらい、同社新機種「ｅフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス」を使用した出玉バトルなど、多彩なコーナーを通じて、8月3日(月)よりパチンコホールに導入された同機種の魅力をたっぷりと伝える、見どころ満載の内容となった。

岡野陽一

酒井貴士(ザ・マミィ)

クロちゃん(安田大サーカス)

本放送はすでに終了しているが、スカイAでは再放送を実施。さらに、CS放送を視聴できない人に向けて、SANKYO公式YouTubeチャンネル「SANKYO FEVER TV」にて、期間限定での配信も行われているので、ぜひチェックしてみよう。

■「岡野&酒井、クロちゃんも参戦！新たな戦いが始まる」ｅフィーバー機動戦士ガンダムSEED クライマックス導入SP

【「スカイA」放送情報】※視聴にご契約が必要

放送日時：

＜初回放送＞

2026年8月3日(月)22時～23時

＜再放送＞

2026年8月7日(金)16時～17時

2026年8月13日(木)16時～17時

2026年8月19日(水)14時～15時

2026年8月31日(月)22時～23時



【YouTube配信情報】

SANKYO公式YouTubeチャンネル「SANKYO FEVER TV」

2026年8月3日(月)～9月2日(水) ※期間限定公開

【出演】

岡野陽一・酒井貴士(ザ・マミィ)・クロちゃん(安田大サーカス)・宮崎美穂・松澤ネキ・フェアリン