全国46都道府県にパチンコホールを展開するダイナムジャパンホールディングスは、新規事業として展開するスーパーマーケット型クレーンゲーム施設「クレーンマート」(愛称：クレマ)の2店舗目となる「クレーンマート愛知一宮店」を、2026年8月1日(土)にオープンした。

2026年6月に大阪湾岸エリアで始動した1号店「クレーンマート大阪泉佐野店」は、買い物と娯楽を融合させた新しい顧客体験として、ファミリー層を中心に多くの好評を得た。そして今回、愛知県一宮エリアにて約11年間にわたり地域でに愛されてきた「夢屋一宮店」を、新たなエンターテインメント空間へと進化させ、愛知県へ初進出する。

1.「クレーンマート」が提供する新しい価値

クレーンマートは、「狙って獲れた！という喜びと成功体験で地域を笑顔にする新しいエンタメ空間」をコンセプトにした、スーパーマーケット型クレーンゲーム施設。既存の倉庫型クレーンゲーム施設がホビー商品やフィギュアを主軸とするのに対し、同店では​「食品・日用品」を景品のメインとして取り揃えている点が最大の特徴で、日常の買い物リストにあるような商品を、ゲームを楽しみながら「お得に獲得できる」という、これまでにない「日常×娯楽」の体験を提供する。

2. 事業開始の背景と地域への貢献

近年、クレーンゲーム市場は成長トレンドにあり、幅広い層に楽しまれている。同社グループでは、長年培ってきたエンターテイメント事業のノウハウを活かし、地域社会に貢献できる新たな事業モデルを模索してきたが、その結果として、日常の買い物に「楽しさ」と「お得感」をプラスする「クレーンマート」の展開に至ったという。特に、主婦層やファミリー層をメインターゲットとし、地域に密着した店舗運営を通じて、新たな顧客体験を創造していくとしている。

一宮エリアは、幹線道路沿いに商業施設や飲食店が集積し、週末には家族連れでの回遊性が非常に高い地域。同店は国道沿いの視認性が高く、広大な駐車場を備えたロードサイド立地であることから、近隣住民が「お買い物のついで」に気軽に立ち寄れる環境を整えている。長年パチンコホールとしてこの場所を支えてきた歴史を大切にしつつ、主婦層や家族連れが毎日でも足を運びたくなる、地域に根ざした「生活密着型アミューズメント」を目指すという。

【店舗責任者コメント】クレーンマート愛知一宮店 酒井崇吉店長

夢屋一宮店として約11年間、地域の皆様に親しまれたこの場所を、時代に合わせてアップデートできることを大変嬉しく思います。当店はフィギュアや玩具を競い合う場所ではなく、日常の食卓を彩る食材や日用品を、ご家族で楽しく手に入れられる場所です。お買い物の合間に、ぜひ『クレーンマート』で小さな成功体験を積み重ねに来てください。地域の皆様の日常を、少しだけ楽しくするお手伝いをいたします。