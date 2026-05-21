Nexusは、麻雀プロリーグ・Mリーグのクラブチーム「EX風林火山」の2025-26シーズン優勝、および2025-26シーズンの最高スコア賞の獲得を記念し、内川幸太郎プロの特別ボトル『純米吟醸 EX風林火山 内川幸太郎 特別ボトル』の予約受付を2026年5月18日(月)より酒繋オンラインショップにて開始した。

世界麻雀選手権チャンピオンの称号を持ち、Mリーグでも輝かしい実績を誇る内川幸太郎プロ。今シーズン、「EX風林火山」の一員としてチームの頂点への歩みを力強く牽引し、見事2025-26シーズン優勝に大きく貢献した。また、個人でも2025-26シーズンの最高スコア賞を獲得し、さらにMリーグ史上初となる、異なる2チームでのリーグ制覇も達成。この記念すべきタイミングで、この上ない記念コレクションを内川プロを愛するファンにお届けする。

お気に入りのプロの名を冠した1本を手元に置き、内川プロと共に戦い続けた今シーズンを永遠の思い出に刻もう。

※予約商品は、予約期間終了後に順次発送予定。

※予約期間は告知なく変更となる場合がある。

「純米吟醸 EX風林火山」内川幸太郎 特別ボトル

ラベルデザイン

ラベルはチームカラーの「赤」と「黒」をベースに、内川幸太郎プロのサインを配したスペシャルデザイン。さらに「風林火山」の文字には箔押しが施された絢爛な特別仕様となっており、Mリーグ頂点に立った覇者としての風格が一本のボトルに凝縮されている。

お酒について

お酒は、厳選した米を60％まで磨き上げた純米吟醸酒。米の芯に残る旨味を丁寧に引き出すことで、雑味のない透明感あふれる味わいを実現している。グラスに注ぐと瀬戸内の潮風を思わせる爽やかな香りが広がり、一口含めばふくよかな旨味とキレの良い後味が絶妙なバランスで調和する。

白身魚のお刺身・旬の野菜の炊き合わせ・天ぷら・豆腐料理など、素材を活かした繊細な味わいの料理との相性が抜群となっている。

■「純米吟醸 EX風林火山」内川幸太郎 特別ボトル

価格：4,600円(税抜)／5,060円(税込)

内容量：720ml

原材料名：米(国産)、米こうじ(国産米)

アルコール度数：15度

日本酒度：＋6

おすすめ温度：冷/常温

製造者：桜うづまき酒造

企画・発売：Nexus

販売場所：[酒繋オンラインショップ]https://saketsunagi.base.shop/items/143935090)

【既存商品「純米吟醸 EX風林火山」価格改定のお知らせ】

新商品の予約開始に合わせ、既存の「純米吟醸 EX風林火山」についても、5月18日(月)より小売価格・卸売価格ともに価格改定を実施。今回の改定では化粧箱を廃止し、より求めやすい価格で提供される。

■純米吟醸 EX風林火山(化粧箱なし)

価格：3,900円(税抜)／4,290円(税込)

販売開始日：2026年5月18日(月)

販売場所：酒繋オンラインショップ