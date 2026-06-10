Mリーグ機構は、2026年秋ごろ開催予定の「Mリーグ2026-27シーズン（以下、Mリーグ2026-27）」レギュレーション、今後の日程、ドラフト会議についての発表を行った。
■Mリーグ2026-27：選手入れ替え規定
閉幕時に2シーズン連続で同一の選手構成且つセミファイナルシリーズに進出できなかった場合、
・翌シーズン最低1名の選手を入れ替え、チーム編成を変更すること
・自由契約になった選手は、翌シーズンにおいて直前まで所属していたチームと再契約できないものとする
なお、全10チームのうち、セミファイナルシリーズにはレギュラーシーズン上位6チームが、ファイナルシリーズにはセミファイナルシリーズ上位4チームが進出する。
■Mリーグ2026-27：賞金について
○Mリーグ2026-27：ファイナル賞金
1位：7,000万円
2位：2,000万円
3位：1,000万円
4位：500万円
○Mリーグ2026-27：レギュラーシーズン賞金
1位：300万円
○Mリーグ2026-27：個人賞賞金
個人スコア賞：200万円
最高スコア賞：100万円
4着回避率賞：100万円
最多トップ賞：100万円
※個人賞において同着となった場合の優先順位は、以下の通りとする。
■個人スコア賞
①：出場試合数が少ない選手を上位とする。
②：①が同数の場合、トップ数が多い選手を上位とする。
③：①②ともに同数の場合は複数名受賞とする。
■最高スコア賞
同着の場合は複数名受賞とする。
■4着回避率賞
出場試合数が多い選手を上位とする。
※同数の場合は複数名受賞とする。
■最多トップ賞
出場試合数が少ない選手を上位とする。
※同数の場合は複数名受賞とする。
■Mリーグ2026-27：開幕までのスケジュールについて
6月10日(水)まで：契約継続・満了選手の公表
7月：Mリーグ2026-27契約選手ならびにチーム構成の公表
9月頃：Mリーグ2026-27 開幕
※「Mリーグ2026-27」開幕日、レギュラーシーズンの日程などの詳細については、決定次第発表される。
■Mリーグ2026-27：ドラフト会議について
ドラフト会議の詳細については、決定次第発表される。