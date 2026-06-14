7月24日より全国公開する『仮面ライダーゼッツ＆超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』より、本予告映像と本ポスターが解禁された。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、主題歌はYUTA

本タイトルは、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』に決定。本予告映像と本ポスター、また主題歌をYUTAが担当することが発表された。

仮面ライダーゼッツ／万津莫(今井竜太郎)と最恐の敵、仮面ライダー夢現／玖門宗馬(曽野舜太(M!LK))が対峙する緊迫したシーンから始まる本予告映像では。「大義に背くなら、この国にいらない。」と、玖門が不穏に言い放つ中、互いに変身する両者が映し出され、早くも激闘の幕開けを予感させる。

解禁された本ポスターには、横たわるノクス／小鷹賢政(古川雄輝)を抱き抱える莫が描かれており、予告編と共に、激動の展開を感じさせるものとなっている。“世界を、取り戻せ。”のコピーと共に仮面ライダーゼッツと仮面ライダーノクスが大きく描かれ、両者の共闘に期待が膨らむ中、その背後には、全てを闇に引き込むかのように、仮面ライダー夢現の姿も。果たして物語はどのような展開を迎えるだろうか。

また本作の主題歌は、TVシリーズで現在主題歌を務めているYUTAの「Dreams Never Sleep」に決定。世界的に大人気のボーイズグループNCT 127のメンバーであり、Instagramのフォロワー数が853万人(2026年6月12日時点)と日本人男性タレントの中で1位を誇るYUTAが、本作の映画主題歌も熱く歌い上げる。TVシリーズに引き続き、作曲はBACK-ONのKENJI03 (作家名「Hi-yunk」)、そして作詞は藤林聖子が担当する。

主題歌担当・YUTAコメント

テレビの新章主題歌に続いて、映画の主題歌も担当することになり、これはまさに夢?現実?と思ったくらい、信じられないくらい嬉しかったです。子供のころに夢中になった仮面ライダーにこうやって関わっていられることがただただ幸せです。疾走感のあるテレビ新章主題歌の「PLAY BACK」と、余韻をまとう「Dreams Never Sleep」が、皆さんの夢に豊かさを添えることができたらいいなと思っています。

KENJI03さんにレコーディングのディレクションもしていただきました。映画を想像しながら観た方が余韻を楽しんでもらえるように願いながら、楽しくレコーディングをしました。藤林聖子さんの歌詞も「PLAY BACK」とはまた一味違うメッセージ性のあるものになっていて、その世界観を感じながら歌いました。

作曲担当・Hi-yunk (BACK-ON)コメント

『仮面ライダーゼッツ』新章主題歌に引き続き、劇場版主題歌の作曲を担当させて頂きました。

まず、全体の壮大さとYUTAくんの声を生かした情感を楽曲で表現したくて、イントロからサビに向かっていく歌は何よりも今回のキーポイントになりました。

また、前回とは違う点で、今回はデモの段階からYUTAくんと一緒にプリプロして、楽曲構築していきました。劇場で是非この楽曲を聴いて頂けたらな、と思います。

作詞担当・藤林聖子〔作詞〕

TVシリーズ新章主題歌に続き、再びYUTAさんの歌声を想像しながら言葉を紡げたことを光栄に思います。クールな佇まいの中に強い意志と優しさを宿した歌声が主人公たちの想いを力強く運んでくれました。そしてKENJI03さんによる壮大でスケール感あふれる楽曲が、明晰夢の先の未来へ羽ばたかせてくれました。スクリーンいっぱいに広がる『仮面ライダーゼッツ』の劇場版を観終えたあとも、この楽曲が皆さんの胸の中で未来へ向かう力として鳴り続けてくれたら嬉しいです。

映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』

本タイトルは映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』に決定、また本予告映像と本ポスターも解禁された。

「太陽が魔空空間に食べられちゃいました!」というA0073に住む3人の衝撃の言葉から始まる本予告映像。その驚きの発言にゲキド―・エモルギーも大激怒。「全てのギャバンを宇宙から消し去る!」と力強く放つのは、全ギャバンの抹殺”を掲げる長谷誠／ギャバンキラー(高橋努)。対ギャバン秘策の“アンチギャバリオン粒子“を操るギャバンキラーの圧倒的な強さにギャバリオンブレードも破壊され、苦戦する弩城怜慈／ギャバン・インフィニティ(長田光平)。しかし次元を超えて駆けつけた哀哭院刹那／ギャバン・ブシドー(赤羽流河)、祝喜輝／ギャバン・ルミナス(角心菜)、風波駆無／ギャバン・ライヤ(安井謙太郎)の協力を得て奮闘。全次元を巻き込んだ、壮大な戦いが描かれる。

本ポスターには、「PROJECT R.E.D.」第1弾として新時代を担うヒーロー、ギャバン・インフィニティの姿が大きく描き出され、太陽のように燃え盛る丸い炎の中には、全次元のギャバンが集結。背後に映し出された最凶の敵・ギャバンキラーとの戦いを見据えた覚悟の表情を浮かべ、強い闘志を感じさせる熱々のビジュアルだ。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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