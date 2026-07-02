7月24日より全国公開する映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』 映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より、「NO MORE映画泥棒」と「仮面ライダーゼッツ＆超ギャバン」のスペシャルコラボ映像の上映を7月3日から順次スタートする。

Wヒーローの共闘でカメラ男を制圧!ナレーションは川平慈英&川澄綾子

「NO MORE映画泥棒」は、劇場内での映画の撮影・録音防止の啓発を目的に、日本全国の劇場で映画本編の直前に上映されている「映画盗撮防止法」のキャンペーンCM。昨年は、「NO MORE映画泥棒」と映画『ズートピア2』(配給:ディズニー)の作品コラボレーションが実施。「映画館に行こう！」実行委員会公認の特別バージョンとして正式採用され、全国の劇場で上映される映画作品においてハリウッド映画史上初のコラボとして、カメラ男・パトランプ男のキャラクターアレンジも披露され、大きな話題を呼んだ。

今回、「NO MORE映画泥棒」と映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』 映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』のコラボが実現。スペシャルコラボ映像は、7月3日より「映画館に行こう！」実行委員会の全面協力のもと、全国の映画館にて期間限定で順次上映予定する。なお上映の有無・期間は劇場により異なる。

動画では、「Stop EIGADOROBO.(映画泥棒を止めろ)」という「仮面ライダーゼッツ」の本編さながら、コードナンバー：ゼロ(cv. 川平慈英)の指令から幕を開ける。悪夢の象徴とされる歪な赤い月の下、仮面ライダーゼッツが荒廃した街を見下ろす背後には、ギャバン・インフィニティが搭乗する「コスモギャバリオン」が。

両作品の世界観が交差し、Wヒーローの越境による奇跡の共演に期待が膨らむなか、逃走するカメラ男を警備員のパトランプ男が追跡する、「映画泥棒」でお馴染みの攻防が繰り広げられる。

そこに銀河連邦警察のギャバン・インフィニティが駆けつけ、ギャバリオントリガーにエモルギアを装填し、すかさず攻撃。さらに仮面ライダーゼッツが登場し、隙を見せたカメラ男に仮面ライダーの代名詞「ライダーキック」を繰り出す。最終的に捕えられたカメラ男の両手に、ギャバン・インフィニティが手錠をかけるという、Wヒーローによる見事な共闘で盗撮を取り締まる特別ストーリーだ。

なお、本映像のナレーションは『仮面ライダーゼッツ』で極秘防衛機関「CODE」の司令官・ゼロ役で出演している川平慈英と、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』でナレーションと、劇中に登場するエモルギーの声を担当している声優・川澄綾子が担当。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』は、7月24日より全国の映画館で公開される。

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