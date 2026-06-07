7月24日より全国公開される映画『仮面ライダーゼッツ&超宇宙刑事ギャバン インフィニティ Wヒーロー夏映画2026』より、「仮面ライダーゼッツ」「ギャバン・インフィニティ」の映画限定フォームが解禁された。また、第1弾入場者特典も発表された。

仮面ライダーゼッツエージェンドリーム

映画『仮面ライダーゼッツ』からは、万津莫(よろずばく)が変身する新フォーム「仮面ライダーゼッツエージェンドリーム」が登場する。

先日、作中で極秘防衛機関CODEのエージェント全員が集合することが解禁された。「仮面ライダーゼッツエージェンドリーム」は、その全員の“夢の力”を駆使して戦う奇跡の姿だ。最恐の敵・仮面ライダー夢現(玖門宗馬／曽野舜太(M!LK))との戦いの中で莫が手に入れる、カラフルで強い存在感を放つ「ゼッツエージェンドリームドライバー」を用いて変身することができるという。

白と鮮やかなエメラルドグリーンを基調とし、神々しいゴールドの装甲がその壮大さとクールさを際立たせ、圧倒的なオーラを感じさせるデザインに仕上がっている。特別感はありながらも、その色味はどこか「仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト」を感じさせるようなこの姿は、莫のエージェントとしてのこれまでの積み重ねを表しているかのようだ。

テレビシリーズの中でも莫がずっと憧れ、悩み、向き合い続けた“エージェント”という言葉を遂に冠した本フォーム。未知なる力で、夢の世界を脅かす強大な敵・仮面ライダー夢現にどのように立ち向かっていくのか。映画ならではのスケールで描かれるストーリーに注目したい。

ギャバン・インフィニティ・アポロン

映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』からは、弩城怜慈(どきれいじ)が蒸着する新フォーム「ギャバン・インフィニティ・アポロン」の姿が明らかになった。

これまで使用する武器の変化はあっても、フォーム自体に変化は無かったギャバンだが、劇場版で遂に最新フォームへの進化を果たす。

最凶の敵・ギャバンキラー(長谷誠／高橋努)との苛烈を極める死闘の中、相棒であるゲキドーエモルギーが強大なエモルギア「ゲキドーエモルギー・アポロン」へ。その力を全身に纏い、怜慈は限界を超えた新たな姿「ギャバン・インフィニティ・アポロン」へと蒸着を遂げる。

解禁されたスチールからは、左胸からあふれ出た炎がまるで燃え盛る魂のように、肩から全身へ、更には体の外までも輪を描いて光っていることがわかる。烈々たる炎と、それを映えさせるメタリックレッドのコンバットスーツは、怜慈の熱い心をそのまま体現したかのようなデザインですだ。

「ゲキドーエモルギー・アポロン」は、怜慈のどんな感情から生まれたものなのか。なぜ怜慈は「ギャバン・インフィニティ・アポロン」に蒸着するに至ったのか。そしてテレビシリーズでの姿と大きく異なるこのフォームは、果たしてどのような激闘を繰り広げるのだろうか。

第1弾入場者特典も発表

さらに今回、第1弾入場者特典として、「カード2枚セット&エージェントカードケース」を全国合計30万セット限定で配布することが決定した。

映画『仮面ライダーゼッツ』より、万津莫と映画限定フォーム「仮面ライダーゼッツエージェンドリーム」をデザインしたカードと、映画のゲストキャスト・曽野舜太(M!LK)演じる玖門宗馬と「仮面ライダー夢現」が描かれたカードのセットと、このカードを収納できるエージェントカードケースがセットになったアイテムだ。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

(C)石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

(C)テレビ朝日・東映AG・東映