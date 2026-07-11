7月24日より映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』、映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』が全国公開する。7月11日には、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』より、曽野舜太(M!LK)演じるダークヒーロー・仮面ライダー夢現／玖門宗馬のキャラクタービジュアルとキャラクタームービーが解禁された。

曽野演じるダークヒーロー・仮面ライダー夢現／玖門宗馬の魅力とは

俳優、5人組ダンスボーカルグループ「M!LK」のメンバーとして活躍し、目覚ましい躍進を遂げている曽野舜太。普段の明るく親しみやすい笑顔やエネルギッシュなキャラクターから一転、本作で彼が挑んだのは、最恐のダークヒーロー・仮面ライダー夢現／玖門宗馬だ。

玖門宗馬は、国家公安委員長として国の安全を守る若きエリート。しかしその正体は自らの掲げる大義のためにはいかなる犠牲も厭わず、手段を選ばない冷徹な策略家。現実世界を“目覚めていながらも夢を見ている状態”＝“白昼夢”の世界へと作り変え、更には罪を仮面ライダーゼッツ／万津莫に着せるなど、人々の意識を操る。

一方で、最恐の敵を演じるにあたり、曽野は「玖門は単なる悪役ではなく、自分なりの正義を信じて、人々を良い方向へ導こうとしています。それが今回の話では悪になってしまっただけで、見方によっては玖門がヒーローだったかもしれません」と、玖門宗馬という役の奥深さを語る。信念を貫き、圧倒的なカリスマ性と強大な力で民衆を扇動する仮面ライダー夢現／玖門宗馬のダークな魅力から目が離せない。

キャラクタービジュアルの中の玖門は、激しい炎が燃え尽きた荒廃した世界から、ぞくっとするような冷淡な視線でじっとこちらを伺っており、その見透かすような眼差しには、内に秘めた怪しげな野望をのぞかせる。その後ろに佇むのは彼が変身する仮面ライダー夢現。高級感のある色味と立ち姿は確かに気高き玖門を感じさせますが、同時にどこか不安を抱かせるような非対称で禍々しい風格は、まさに最恐にして最高のダークライダーとしての存在感を物語る。

同時に解禁されたキャラクタームービーでは、映像ならではの緊迫感で仮面ライダー夢現／玖門宗馬の底知れぬ狂気性と恐ろしさがさらに加速。

「大義に背くなら、この国にいらない」と感情の起伏を見せずに冷酷に言い放ち、言葉の端々に静かなる狂気を滲ませる姿や、赤く光る変身アイテム・デイドリームカプセムを手に力強い目線を向ける表情。さらに刀を携え、鋭く先を見据える佇まい―。普段の曽野の天真爛漫なイメージからは打って変わって、画面を支配するその冷酷な恐ろしさは、俳優・曽野舜太としての新境地を鮮烈に感じさせる。そして仮面ライダー夢現の姿では、堂々たる剣さばきでゼッツを追い詰めるスピード感あふれるアクションシーンが展開され、瞬き厳禁の映像だ。

映像終盤には「現実の前では、夢の力は無力だ」と力強く放つ姿が。現実に対して夢の力を駆使して戦ってきた主人公たちの根本的な存在意義を真っ向から否定し、絶望を突きつけるこの言葉は、まさに白昼夢を通じ人々を操る悪を象徴している。

曽野は本撮影のために悪役としての緻密な役作りに挑み、いちから殺陣の猛練習を重ねて撮影に臨んだという。俳優・曽野舜太が全身全霊で魅せる、美しくも狂気を孕んだダークな魅力に注目だ。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』は、7月24日公開。映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』との豪華二本立て上映。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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