現在公開中のWヒーローによる2本立て映画、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』より、東映特撮YouTube Officialにて映画本編の映像が公開された。

ゼッツVSノクス、バイクチェイスシーンを公開!

「仮面ライダーゼッツ」(毎週日曜午前9：00～9：30/テレビ朝日系)は、無敵のエージェントを夢見る好青年・万津莫(よろずばく)が、史上初「胸に装着する変身ベルト(ゼッツドライバー)」で変身!悪夢の怪人「ナイトメア」から人類を救うため、ミッションを遂行する物語。

7月24日に全国公開され、Filmarks初日満足度ランキング(2026年7月27日 Filmarks調べ)で第2位を記録、SNSでは「令和ライダーの映画で一番!」「感動しすぎて自然に涙溢れた」「アツいシーンが満載」と絶賛の声が相次いでいる。

なかでも「バイクシーンかっこ良すぎ」「バイクシーンが神!これぞ仮面ライダー」「ここまで興奮するバイクチェイスを見せてくれる邦画はない!」と大きな注目を集めたのが、本編冒頭で描かれる万津莫／仮面ライダーゼッツ(今井竜太郎)と、小鷹賢政／ノクス／仮面ライダーノクス(古川雄輝)による緊迫感あふれる大迫力のバイクチェイスシーンだ。今回、本シーンの一部を含む本編映像が解禁された。

解禁された映像では、警察庁爆破事件の実行犯として追われる莫と、それを追う小鷹が、テレビシリーズの枠を優に超える壮大なスケールで、本作屈指のバイクアクションを披露。

莫が愛車「コードゼロイダー」を駆り、それを小鷹は専用バイクで追う、息もつかせぬ一進一退の攻防を展開。さらに、猛スピードで疾走しながら、それぞれ「仮面ライダーゼッツ」「仮面ライダーノクス」へとバイクの上で鮮やかに変身する。

スピード感あふれるアクションと、見応え抜群の変身シーンが見事に融合した怒涛のバイクチェイスは必見だ。目まぐるしく変わるカット割りが生み出す圧倒的な臨場感はもちろん、バイク走行音でキャラクターを描き分ける大迫力のサウンドも大きな見どころだ。

地球のピンチにギャバン・インフィニティが上空から駆け付ける!

「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」は、スーパー戦隊シリーズの後枠となる新ヒーローシリーズ「PROJECT R.E.D.」の記念すべき第1弾。1982年の『宇宙刑事ギャバン』の精神を踏襲し、多元宇宙(コスモレイヤー)を舞台に、次元を超えることができるギャバン・インフィニティが、多元宇宙で発生する「エモルギー犯罪」を仲間のギャバンたちと解決していく超次元英雄譚。7月19日に最終回を迎え、大きな反響を呼んだ。

映画公開前にテレビシリーズが最終回を迎え、本作で主演を務めた長田光平が【PROJECT R.E.D.】第2弾「角醒ハンター オメガホーン」への出演も発表されるなど、大きな盛り上がりを見せている。映画の公開後には「アツすぎてヤバかった」「マスク割れは男のロマン!」「長田さんのアクションに感動した」とSNSで絶賛の声が相次ぎ、【PROJECT R.E.D.】第1弾を飾る劇場作品として好調な滑り出しだという。

今回、映画冒頭を飾る「ギャバン・インフィニティ」の“上空からの登場シーン”を解禁。お笑いコンビ・ジャルジャルの後藤淳平と福徳秀介演じるバスジャック犯が、大勢の人質を取って街を脅かしている絶体絶命のピンチに、上空からギャバン・インフィニティ／弩城怜慈(長田光平)が颯爽と舞い降りる。

映画のために書き下ろされたMay'nによる挿入歌「Emotionalism」がその鮮烈な登場シーンを力強く彩り、これから幕を開ける大迫力のアクションへの期待を最高潮に高めてくれる。

なお、ジャルジャルの公式YouTubeチャンネル「ジャルジャルアイランド JARUJARU ISLAND」では、長田光平をはじめとする本作のキャスト4名が参加した奇跡のコラボ企画も実現。コラボ動画『全力疾走の直後に、水分補給で熱々の紅茶飲まされる俳優の奴』は、すでに31万回再生を突破(7月27日14時時点)するなど大きな反響を呼んでいる。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』映画『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ 太陽が泣いた日』は、全国の映画館で大ヒット公開中だ。

映画「ゼッツ・ギャバン インフィニティ」製作委員会

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