「無言の遺言だと勝手に捉えて、私友近が、母が大切にしていたラジオを引き継ぎさせていただきます」――友近が、8日にスタートする南海放送のラジオ番組『友近ママの娘の魔法の引出し段取りします。』(毎週土曜19:00～20:30 ※19:00～20:00の場合あり)のプレゼンターを務めることが5日、発表された。

同枠では、友近の母・友近千鶴さんが2011年4月から『友近ママの魔法の引出し』を担当してきた。千鶴さんの死去に伴い、同番組は8月1日に最終回を迎え、娘の友近が母の思いと放送枠を受け継ぐことになった。

友近

15年にわたり愛された『友近ママの魔法の引出し』

『友近ママの魔法の引出し』は、多彩なスポンサーゲストを毎週迎え、千鶴さんの温かなおしゃべりによって、ゲストの“ココロの引き出し”を開けていくラジオ番組。2011年4月のスタートから長年にわたり、リスナーに親しまれてきた。

千鶴さんは人と話すことを何よりも好み、ラジオをライフワークとして活動。番組では、ゲストの思いや人柄を自然に引き出す独自のトークスタイルを築いてきた。

友近は、そんな母が大切にしてきたスタイルを受け継ぎながら、自身ならではの視点と持ち味を加え、新たな番組として歩み始める。

友近「母はラジオをライフワークとしていました」

新番組を担当するにあたり、友近は「長年、母が大変お世話になりました」と、リスナーや番組関係者への感謝を表した。

千鶴さんについて、「母はとにかく人としゃべることが大好きで、ラジオをライフワークとしていました」と回想。生前、本人から直接「ラジオの後を継いでほしい」と頼まれたわけではないとしながらも、「無言の遺言だと勝手に捉えて」と番組を引き継ぐ決意を語った。

さらに、「リスナーの皆様、番組でお世話になりますスポンサーの皆様、今後ともよろしくお願い致します」と呼びかけている。

母のスタイルを継承しながら新たな一歩

番組名の『友近ママの娘の魔法の引出し段取りします。』には、友近が母の番組の“娘”として、トークを新たに「段取り」していく姿勢が込められている。

初回は、愛媛・松山市の南海放送PALスタジオから生放送。母から娘へと受け継がれる土曜夜の放送枠で、友近が新しいトークの世界を届ける。