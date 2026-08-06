「今更遅いけどさ……」お笑いコンビ・爆笑問題の太田光が、7月25日に放送されたTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』(毎週火曜25:00～27:00)に出演。美術評論家の山田五郎さんへの思いを語った。

太田光

「“ふざけた国会図書館”みたいな人」

山田さんは7月14日、原発不明がんのために67歳で亡くなった。太田は、かつて共演したフジテレビ特番『アート音痴で悪いか?!』を振り返り、「とにかくあの人、知らないことない。“ふざけた国会図書館”みたいな人じゃん」と博識ぶりを表現した。また、昨年に『週刊現代』で行った対談にも触れ、編集者からは「たまに体調悪いから、ちょっと元気ないかもしれません。もしかしたら途中で体調悪くなったら休憩入ります」と事前に伝えられていたことを回顧。

それでも山田さんは、「まさか、太田くんが来てくれると思わなかったよ。忙しいのに、ありがとうね」と元気そうな様子だったという。太田は、「うれしくなっちゃってさ。散々さ、昔話で盛り上がっちゃって。2時間半ぐらい話したかな」と振り返り、休憩中も初めて出会った番組の思い出話で盛り上がったと明かした。

対談を終えた別れ際には、山田さんから、「きょう、本当に楽しかったよ。俺もいつまで生きているかわかんないけど、そろそろ死ぬからさ。これが最後かもしれないけどさ。また会えたら、どっかで会おうや」と声をかけられ、「本当にありがとう」と言葉を交わして別れたとのこと。

太田は、「『本当にありがとう』って言ってくれたのが……。あれがだから今から思えば。もしかしたら、お別れに呼んでくれたのかなっていうのもあるし」としみじみ語り、「最後、もう1回ぐらい会いたかったけど」と吐露。さらに、「今から思っても、もう今更遅いけどさ。『もっといろいろ聞いとけば』って。必ず人間っていうのは勝手なもんで思うけど」と、故人への思いを口にしていた。