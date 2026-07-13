湖池屋は、7月26日より放送開始予定のTBS系日曜劇場『VIVANT』続編とのコラボレーション商品「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」「VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ」の2品を、7月27日に全国コンビニエンスストア先行、2026年8月3日に全国のスーパーマーケット他一般チャネルで発売する。

今回のコラボレーションは、TBS系日曜劇場『VIVANT』続編の放送決定をきっかけに実現。作品が持つ熱量や魅力を、湖池屋がポテトチップスを通じて表現している。

開発にあたり、それぞれの登場人物が異なる正義や信念を抱きながら行動する価値観や立場が交錯する作品世界から着想を得て、"対極"の世界観に着目。物語が繰り広げられる「日本」と「世界」に着目した2つの味わいを展開する。

「VIVANTポテトチップス 乃木ののり塩」(オープン価格)は、「日本」をテーマに開発したフレーバーで、青のりとあおさをブレンドし、国産じゃがいもの旨みを引き立てる味わいに仕立てている。また、主人公・乃木憂助のゆかりの地にちなんだ、しじみを隠し味として使用。

「VIVANTポテトチップス 野崎のケバブ」(オープン価格)は、「世界」をテーマに、2026年夏放送の続編で新たな舞台となるアゼルバイジャンから着想を得て、現地で親しまれているケバブの味わいをポテトチップスで表現。

また国内外を奔走しながら真実を追い続ける公安警察・野崎守の姿に着目し、ビーフの力強い旨みとクミン、コリアンダー、ブラックペッパーなどのスパイスを組み合わせた、食べ応えのある豪快な味わいに仕上げている。

なお、パッケージデザインは、のり塩の黄色、ケバブの赤色を基調としながら、『VIVANT』を象徴する赤と黒の世界観を組み合わせたデザインを採用。また、フレーバーごとに「乃木＆F(のり塩)」「野崎(ケバブ)」の公式キャラクターイラストを配置し、作品の世界観を視覚的に表現している。