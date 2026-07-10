日本マクドナルドは7月15日から、「チキンマックナゲット 15ピース(ソース3個付き)」を、250円おトクに特別価格490円(通常価格740円～)で楽しめるキャンペーンを全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)で実施する。

ナゲットがおトク&2種類の新ソースも

7月15日～8月11日までの4週間限定で、チキンマックナゲット 15ピースを特別価格490円で提供する。

また、2種類の期間限定ソース「チーズカレーソース」「うま塩ガーリックソース」も登場する。チーズカレーソースは、カレーのスパイスにチーズのコクを重ねた、まろやかクリーミーな味わいが特長のソース。うま塩ガーリックソースは、ねぎとにんにくの風味をきかせたやみつき感のある塩ベースのソース。チキンマックナゲット15ピースはソース3個付き、5ピースはソース1個付き。定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含む全4種類のソースから好きなソースを選ぶことができる。なお、ソースは単品購入も可能(50円～)。

ポケモンデザインパッケージで提供

さらに、同社55周年とポケモン30周年を記念して、「ポケモン夏マック」を開催する。チキンマックナゲット15ピースもポケモンデザインパッケージで提供する(なくなり次第終了)。「フシギダネ」、「ヒトカゲ」、「ゼニガメ」をはじめとした歴代の旅立ちの3匹のポケモンたちがボックスの各側面に描かれた仕様となっており、様々なポケモンたちを楽しめる。

ポケモンデザインパッケージ

堺雅人さんがナゲット型バルーンで登場

7月14日から放映予定の新TVCMでは、俳優の堺雅人さんが恒例の「Mr.トクニナルド」として、ナゲット型のバルーンで空から登場。「今日が、君のナゲ開きだ!」と力強く告げるMr.トクニナルド。ポケモンデザインパッケージと、2種類の期間限定ソースとともに、今だけのおトクなキャンペーンをアツく伝える。