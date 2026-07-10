ミツカングループのZENB JAPANは7月8日より、1食分の野菜が摂れるグルテンフリーパン「ZENBブレッド カレーパン」を、ZENB公式サイトおよび他ECサイトにて販売している。

「ZENBブレッド」シリーズは、小麦粉の代わりに、スーパーフードとして注目される“黄えんどう豆粉”を使用した、カラダ想いのグルテンフリーパン。食物繊維・鉄分などの栄養が豊富でグルテンフリー、糖質オフでありながら、ふんわり・もっちりとした食感が、多くの人から支持されている。

このほど発売される「ZENBブレッド カレーパン」は、生地とカレーに野菜を練りこむことで、1食分の野菜が摂れるほか、いつものカレーパンより脂質29%オフを実現。カロリーは1袋180kcalで、健康や美容を気にしている方や、日々の食事で野菜不足を感じている方にもおすすめ。スパイスの香りとコクをしっかり感じられながらも、揚げずに焼き上げることで、軽やかに楽しめる味わいに仕上げられている。

価格は1個298円、6個1,524円(7/28までおためし割15%オフ)。

ゼンブブレッド 全9種セット9袋(2,286円、7/28まで新商品おためし割15%オフ)

なお、今回の新商品発売に合わせ、ZENBブレッドシリーズ全商品でパッケージデザインが刷新。7月出荷分より順次切り替えが行われている。