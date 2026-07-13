ファミリーマートは7月14日から、ファミチキ各種商品を買うと、次回の揚げ物・お惣菜購入の際に使える50円引きレシートクーポンがもらえる「揚げ物・お惣菜 超おトク祭り」を全国のファミリーマートで実施する。

揚げ物・お惣菜 超おトク祭り

ファミチキ各種を1個購入ごとに、次回の揚げ物・お惣菜購入時に利用できる50円引きレシートクーポンを発行する。レジ横ケース内の揚げ物・お惣菜が対象。キャンペーン期間は7月14日0:00～8月3日23:59、クーポン利用期間は7月14日7:00～8月10日23:59。

一例として、「ファミチキ」(248円)や「クリスピーチキン(プレーン)」(198円)、「アメリカンドッグ」(150円)、「ジャンボフランク」(198円)、「ころじゃが(うま塩味)」(230円)、「炭火焼きとりももタレ」(150円)、「炭火焼きとりかわ塩」(150円)、「ファミから(醤油)」(108円)などが対象となる。なお、一部地域および店舗では取り扱いのない商品がある。

ファミチキは、サクサクッとした衣の食感と、柔らかくてジューシーな鶏肉の旨みが楽しめる、食べやすい骨なしタイプのチキン。

クリスピーチキンは、さっぱりとした鶏むね肉にクリスピーな衣の食感が楽しいフライドチキン。醤油とニンニクを使ったシンプルな味付けで、衣はカリッと、中の肉はしっとり食感に仕上げた。

ころじゃが(うま塩味)は、ひと口サイズが食べやすいフライドポテト。しっとり甘いじゃがいも本来のおいしさをそのままに、塩で程よく味付けしている。

ファミから(醤油)は、3種類の醤油を使用した、ごはんのおかずにもおつまみにも合う大粒サイズのからあげ。