フジテレビの動画配信サービス・FODでは、国際大会『バドミントン ダイハツジャパンオープン 2026』の準決勝を18日(10:00～)、決勝を19日(11:00～)にライブ配信する。

『バドミントン ダイハツジャパンオープン 2026』

山口茜、宮崎友花、奈良岡功大らが出場予定

同大会は、HSBC BWFワールドツアーの中で上位2番目のグレードとなる「Super750」に位置付けられ、国内で開催されるバドミントン大会としては最高グレード。世界のトッププレーヤーが集結し、各種目でハイレベルな戦いが繰り広げられる。

日本勢では、女子シングルスの山口茜、宮崎友花、女子ダブルスの五十嵐有紗／志田千陽、男子シングルスの奈良岡功大ら、国際舞台で活躍する選手たちが出場を予定している。

昨年大会では、日本勢は各種目で決勝進出を逃し、最高成績はベスト4。母国開催となる今年は、世界トップクラスの強豪を相手に悲願の頂点を目指す。

男子シングルスには田中湧士、奈良岡、西本拳太、男子ダブルスには霜上雄一／野村拓海、保木卓朗／小林優吾がエントリー。

女子シングルスには郡司莉子、宮崎、山口、女子ダブルスには五十嵐／志田、中西貴映／岩永鈴、福島由紀／松本麻佑が出場予定となっている。混合ダブルスには古賀輝／齋藤夏、霜上／保原彩夏が名を連ねる。

準決勝10試合、決勝5試合をライブ配信

FODプレミアムでは、大会のクライマックスとなる準決勝と決勝をライブ配信。18日の準決勝は10時から試合終了まで、1コートで行われる10試合を届ける。

19日の決勝は11時から試合終了まで、各種目の頂点を決める5試合を配信する。

解説は高橋礼華、栗原文音、舛田圭太、中西洋介。実況はフジテレビの田淵裕章、酒主義久、黒瀬翔生、德田総一朗の各アナウンサーと、テレビ西日本の松尾幸一郎アナウンサーが担当する。

出場予定選手や配信スケジュール、実況・解説者は変更になる場合がある。