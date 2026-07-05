あの太陽の下で、先輩とついたウソ――DXTEENの福田歩汰とONE LOVE ONE HEARTの相原一心が、8月1日26時からFODで独占配信されるドラマ『Your Sky ハレのち恋』(全9話、毎週土曜深夜最新話配信)でW主演を務める。世界中で大ヒットしたタイBL『Your Sky』を日本版としてリメイクする。

  • 『Your Sky ハレのち恋』

    『Your Sky ハレのち恋』

タイBL『Your Sky』を日本版としてリメイク

同作は、2024年に放送され、アジア圏を中心に世界中で大ヒットを記録したタイのBLドラマ『Your Sky』を日本版としてリメイクした作品。国境を越えて熱狂的ファンを魅了したドラマが、新たに生まれ変わる。

福田が演じるのは、人懐っこく誰からも愛される大学生・舟瀬陽向。相原は、圧倒的な人気を誇りながらも近寄りがたい存在として知られる先輩・花村蒼空を演じる。お人好しでピュアなポジティブ男子と、“暴君プリンス”と恐れられるツンデレな先輩という、対照的な2人の関係が、咄嗟についたある「ウソ」をきっかけに動き出す。

“偽カップル”から始まる王道ロマンス

“人を幸せにする天才”と呼ばれる陽向は、大学のキャンパスで一際目を引く、太陽のように明るくポジティブなかわいい系男子。周囲への気配りを忘れないお人好しな性格で、誰からも愛されるキャラクターだが、「頼まれると断れない優しすぎる性格」が、ある日とんでもない大事件を引き起こしてしまう。

陽向に目をつけたのは、“学長の息子”という権威をバックに、キャンパス内でやりたい放題の先輩・片桐央士。強引に誕生日パーティーへ誘われ、取り巻きに囲まれる中、「俺と付き合え」と言い寄られピンチに陥る。

そんな絶体絶命の瞬間、陽向を救ったのが、学生でありながらクラブ経営をしており、イケメンで超モテる一方、喧嘩っ早い“暴君プリンス”と恐れられる先輩・花村蒼空だった。

「こいつは、俺と付き合ってるから」

蒼空の突然の一言で、央士を遠ざけるため、2人の“偽カップル”生活がスタート。最初はピンチを切り抜けるための“演技”だったはずが、不器用ながらも誰より優しい蒼空の素顔を知るたび、陽向の胸は高鳴っていく。

胸キュン度120％の王道ロマンス

晴れ渡る青空のような爽やかさと、突然の夕立のように心を激しく揺さぶる感情。本作では、偽りから始まった関係が、不器用ながらも少しずつ本物の恋へと変わっていく過程を、透明感あふれる爽やかな表現で描く。

共演には、柊太朗、中林登生(ENJIN)、中山敬悟、パク・ミンソク(NEWBEAT)、谷口太一(DXTEEN)、ヴァサイェガ光、黒瀬ひな、ドロンズ石本、櫻井淳子らが名を連ねる。

【編集部MEMO】
福田歩汰は、2003年3月30日生まれ、栃木県出身。グローバルボーイズグループ・DXTEENのメンバー。2023年にシングル「Brand New Day」でデビューし、グループではボーカル・パフォーマンスを通じて爽やかな存在感を発揮している。DXTEENとして音楽活動、ライブ、イベント出演などを重ね、国内外に活動の幅を広げている。
　
相原一心は、2005年12月20日生まれ、宮城県出身。男女混合グループ・ONE LOVE ONE HEARTのメンバー。音楽活動を中心に、ダンス、歌、芝居など多方面で表現活動を展開している。グループとしてライブや舞台、映像作品などに取り組み、俳優としても活動の場を広げている。

(C)MandeeWork・THE WORKS／TOKYO MX

“偽カップル”から始まる恋――福田歩汰＆相原一心、タイBL『Your Sky』日本版でW主演
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