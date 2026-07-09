売れない女優が性別を偽りBLドラマへ…白本彩奈、縦型ショートドラマで初主演

売れない女優が、人生最後につかんだチャンスは、BL作品の主演――白本彩奈が初主演する縦型ショートドラマ『BLドラマに女はいらない』が、10日0時からFOD SHORTで独占配信される。

売れない女優が“男”としてBLドラマの世界へ

同作は、BLドラマ全盛の現代を舞台に、夢を諦めきれない崖っぷちの女優が、性別を偽りBLドラマに挑んでいく姿を描くラブコメディ。主人公は、売れない女優・都築ひかる(白本)。夢を諦めるまで残された時間もわずかな中、最後につかんだチャンスは、まさかのBLドラマ主演だった。

芸能界の生き残りをかけ、性別を偽り“男”としてBLドラマの世界へ飛び込むことを決意したひかる。そこで共演する一ノ瀬彗(高橋大翔)と出会い、男装ヒロインを巡る胸キュン三角関係に巻き込まれていく。

劇中劇として展開する“ドラマの中のBLドラマ”

本作の大きな見どころとなるのが、物語の軸として描かれる「劇中劇」の存在。ひかるたちが作中で真剣に挑むBLドラマは、本編とは異なるもう1つの物語として展開する。

「リアルな撮影の舞台裏」と「劇中劇として展開するBLドラマ」という2つの物語を、1つの作品で同時に楽しめる点も本作ならではの魅力となっている。

白本彩奈「本気のひと夏。楽しみにしていてください!」

主人公・都築ひかるを演じる白本は、子役時代から数々のドラマや映画に出演。近年も『最後から二番目の恋』シリーズに出演し、演技力で注目を集めてきた。本作では、夢と現実の狭間でもがく“崖っぷち女優”に挑み、男装ヒロインとしてのコミカルな表情から、嘘と本音の間で揺れ動く心情まで表現する。

白本は「都築ひかる、そして佐伯光、改め武尊役を演じました、白本彩奈です。こんなにたくさんの役名をいただいた作品は初めてです(笑)」とコメント。

続けて、「勝ち気で真っ直ぐなひかるは、とにかく愛らしい存在で、彼女と過ごした撮影期間は、いつも以上にエネルギーに満ちていた気がします。売れない女優が、人生最後につかんだチャンスは、BL作品の主演。キャッチーな設定ですが、この作品には、このテーマ以上に皆さまへ届けられるものがたくさん詰まっていると感じています。おかしくて、個性的で、愛らしい人たちが紡ぐ、本気のひと夏。楽しみにしていてください!」と呼びかけている。

高橋大翔、男装の白本彩奈に「本当にイケメン」

一ノ瀬彗役を演じるのは、FODオリジナルドラマ『あなたを殺す旅』で主演を務めた高橋大翔。ひかるの運命を左右する重要な役どころを担う。

高橋は「BLドラマを舞台にした本作に、今の時代ならではの面白さを感じました。演じてみたかった世界観や役柄でもあったので、楽しんで撮影に臨むことができたんですが、男に扮する白本さんが本当にイケメンで、負けてられないと、密かに闘争心を燃やしていました(笑)」と撮影を回想。

さらに、「ドキドキはもちろん、葛藤や成長が詰まった作品です。ぜひご覧下さい!」とメッセージを寄せた。

『BLドラマに女はいらない』は全60話。白本、高橋のほか、戸井田晃典、松長ゆり子、柾賢志、肥田日向、市川理矩、片岡滉史朗、中瀬古隆誠、KANJI、下元大夢、もろいくや、矢田政伸、山下愛織、川面千晶、森本のぶらが出演する。

FOD SHORTは、フジテレビが手がける縦型ショートドラマ専用アプリ。1話約1分のドラマを、毎日5話ずつ無料で視聴できる。

【編集部MEMO】

白本彩奈は、2002年5月14日生まれ、東京都出身。子役時代から映像作品を中心に活動し、フジテレビ系『最後から二番目の恋』シリーズで注目を集める。その後も映画『箱男』『秒速5センチメートル』『鬼の花嫁』、ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』『ボーダレス～広域移動捜査隊』などに出演。

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