14日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』(毎週火曜21:00～)では、「超大食いでも太らない女子 体の不思議」と題し、パスタ4kgや焼き肉100人前を平らげながら、スリムな体形を保ち続ける大食い女性たちの体質を徹底調査。消化器官や血糖値などをさまざまな方法で検査し、食べても太りにくい体に隠された秘密に迫る。

佐竹桃華、点心をノンストップで食べ続ける爆食女性に挑戦

VTRに登場するのは、底なしの胃袋を持つ大食い女性たち。大量の料理を食べても太りにくく、スリムな体形を維持しているという。

なぜ、これほどの量を食べても太らないのか。番組では消化器官の働きや食事に伴う血糖値の変化などを調べ、その体質を科学的にひも解いていく。検査を進めると、一般的な人とは異なる驚きの特徴が明らかになる。

過去に同番組でパンの大食いを披露した佐竹桃華は、点心をノンストップで食べ続ける爆食女性に挑戦。特技に大食いを掲げる佐竹が、驚異的な食べっぷりを相手にどこまで迫れるのかにも注目だ。

橋本将生「今が一番大食い」自宅で食べたメニュー明かす

スタジオには、佐竹のほか、橋本将生(timelesz)、ホラン千秋、正源司陽子、松尾桜(日向坂46)がゲスト出演し、食にまつわるエピソードを披露する。

「あまり太らないタイプ」だという橋本は「今が一番大食い」と告白。自宅でがっつり食べた意外なメニューや、timeleszメンバーとの食事について語る。

レギュラーの松島聡(timelesz)は、笑福亭鶴瓶から「何か運動やってるの?」と聞かれ、ピラティスを取り入れていると回答。さらに、収録中に姿勢を良くするために行っている“ある秘密”を明かし、スタジオを「えぇ～!」と驚かせる。ホランも「仕事をしている間も自分を磨いてる」と感心する。

正源司陽子、ライブ中は食事の「ボーナスタイム」

正源司は「めちゃくちゃ食べますし、結構太りやすい」と明かし、普段実践している食べ方の工夫を紹介する。

一方、ライブ期間については「ライブ中はボーナスタイム」と満面の笑み。活動量が増える期間ならではの、自分なりの食事ルールを語る。

松尾は「メンバーの前では小食のふりをしている」と告白。実際には自宅で食べ過ぎ、家族から怒られてしまうこともあるというエピソードを披露する。

また、自宅では健康的な家庭料理を作るというホランは、過去にブログへ掲載した“シンプルな弁当”が大きな話題になったことを鶴瓶から追及され、飾らない弁当の写真が広まった経緯を振り返る。