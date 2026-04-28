「やっぱり……」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、ダウンタウン・松本人志への“違和感”を語った――。

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松本人志と『DOWNTOWN+』で共演

23日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)には、キングコング・西野亮廣がゲスト出演。製作総指揮・原作・脚本を務める『映画 えんとつ町のプペル～約束の時計台～』が公開されるなど、多忙な日々を送る西野に、マヂカルラブリーの2人は“休み”を提案。村上が、「3連休のあととか、調子は悪いかもしれない。盛り上がってこない感じは多少感じる。でも、徐々に1速、2速ってやっていくしかない」と正直なアドバイスを送ると、「調子悪いんか。アカンやん!」とツッコんだ。

野田クリスタルは、「この前、『DOWNTOWN+(ダウンタウンプラス)』に出させてもらったとき、本当に久しぶりに松本さんと共演させてもらったんですけど……」と前置きしながら、「全然声出てなかったです」と告白。「あんまりこう……。噛み合ってない感じがずっとあったから。やっぱり休み過ぎたんだなと思った」と話すと、西野は、「アカンやん。松本さんも休んでもうてるから、まだエンジンがかかりきってない。あの人、本来声デカいで」と苦笑い。一方で、「松本さんですら、声出てへんやないかい! っていう隙が生まれたって話ね」と納得していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。

【編集部MEMO】
『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』は、2021年4月に放送を開始。パーソナリティ発表記者会見では、野田クリスタルが「単発の芸人たちの夢を背負って、僕たちはここに立っていますので、その責任感を感じながら、ちゃんとやろうかなと思っています」、村上が「ラジオで社会貢献を目指しますので。悩んでいるティーンに、アドバイスができるような。あとは受験生のみなさんとかに勉強のアドバイスを」とそれぞれ意気込みを語っていた。

「松本さんと共演させてもらったんですけど…」マヂラブ野田が“違和感”を明かす「やっぱり…」
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