「本当に危ない」お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルと村上が、真夏の屋外ロケを危惧した――。

「もうルール変えていきましょうよ」「さすがに」

21日深夜のニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)では、熱中症の話題に。村上が、「今もうむちゃくちゃ暑いですけど。5月で熱中症がどうのとかいう。時代が違います」と語ると、野田も、「もうやめましょう。7月、8月に外ロケは。もうルール変えていきましょうよ。さすがに」と吐露。最高気温40℃以上の日を“酷暑日”に決定するなど、近年、記録的な高温が続いているが、村上は、「本当に冗談じゃなく、大問題になる可能性がある」と心配そうに話した。

また、村上は、「今、前線でロケを頑張ってる芸人たちも、実は40歳ぐらいですから。下手したら、45歳ぐらいの方もいる」とロケ芸人の中年化も指摘。一方の野田は、ロケスタッフを心配し、「ロケで言えないと思うんですよ。例えば、ガンマイク持ってる人が、本当に倒れそうな寸前かもわからない」と慮ると、村上も、「(演者に)気を使っていただいてね。“私のせいで収録が止まるわけにはいかない”とか思ってらっしゃったら、本当に危ないですから」と同調した。

これまで過酷な屋外ロケをたびたび経験してきたマヂカルラブリー。村上は、「“泣き言言うな!”みたいな感じで思うじゃん? 知らないと。でも、本当に倒れるんじゃないかって思うときありますよね。“あれ? ちょっと頭痛いかもしれない……”とか」と打ち明け、野田も、「“気持ち悪さ戻んねーぞ”みたいな」と共感。これから迎える本格的な夏に向け、村上は、「怖い」ともらしながら、「暑さにはみなさん気をつけてください。今年は本当に危ないですよ」と注意を呼びかけていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。