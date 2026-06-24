海外のファンも多い、『週刊少年ジャンプ』掲載中、冨樫義博先生が手掛ける人気漫画『HUNTER×HUNTER』。2024年12月掲載の第410話ぶりに、再び物語が動き出します!

【HUNTER×HUNTER 最新話掲載】

6月29日(月)発売の週刊少年ジャンプ31号に、HUNTER×HUNTERの

最新話が掲載されます。

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最新コミックス39巻は7月3日(金)発売です。

(担当)

(@jump_henshubuより引用)

1年半以上も再開を待っていたファンにとっては、まさに嬉しいニュース。しかも今回は、“ジャンプ連載再開”に加えて“コミックス最新巻”も発売されるとあって、SNSは大盛り上がりです。

コメントを見てみると、「最新話ついにキターーーッ!29日発売のジャンプは絶対買うw」「わぁぁぁ(泣)冨樫先生...大変なのに感謝」「嬉しい!!!買います買います!!!!!!!」「生きててよかった(泣)」「たのしみ〜っ!!!」などなど、喜びと期待の声が続々と。どんな展開が待っているのか、ワクワクしますね。

また、「王位継承戦、おさらいして準備万端です」「前回連載分を読み直して復習しないと」と、これまでの内容をおさらいしながら待つ人や、「再開待ってる間に二児のパパになってました」「時間の流れを再確認する(笑)」という声も。そんなコメントが並ぶのも、『HUNTER×HUNTER』ならではです。

連載がスタートしてから28年、常に読者のハートを掴んで離さない『HUNTER×HUNTER』。これからも、冨樫先生のペースで進む物語を、一緒に楽しんでいけたらいいですね。