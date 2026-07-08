『カイジ』シリーズに登場するE班・班長大槻を主人公としたスピンオフ作品『ハンチョウ』。最近の1日外出でのお気に入りは、「柿の種」のようです。

へたっぴ・・・・・・!

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せっかくだからと高いものを頼むのは・・・初心者にありがち・・・・・・

1日外出での・・・・・・・・・・・・典型的ミステイク・・・・・・・・・

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今お前は見失っているんだ・・!

外に出た興奮で本当に食べたいものを・・・!

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ククク・・・なるほど・・・・・・・・・

お前が食べたい物はズバリ・・・・・・

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#柿の種

(@candytoy_cより引用)

バンダイ キャンディ「1日外出録ハンチョウ ステッカー付柿放題」

こちらは、7月6日より発売中の大槻班長の1日外出の記録ステッカーが付いた柿の種「1日外出録ハンチョウ ステッカー付柿放題」(184円)です。まさか大槻班長が柿の種とコラボする日が来るとは……笑。

ステッカーの種類は全22種。1日外出を満喫する大槻班長の名言(?)を集めた、ファンにはたまらないラインナップとなっています。

このニュースに、SNSはやっぱりざわざわ……。「めっちゃほしい!!www」「お菓子売り場でハンチョ買えるの胸アツ」「オモロすぎるw」「ちょっとほしくて笑う」「最高かよwwwwwwwww」など、笑いと驚きのコメントが続々と寄せられています。ちいかわやプリキュアたちと同じ棚にこれが並ぶのかと思うと、笑わずにはいられませんね(笑)。

柿の種20gが付いて、価格は184円。“ハンチョウの名言”と“柿の種”を肴に、美味しくビールを味わうことのできる大人の食玩。ぜひ、お菓子売り場で探してみてくださいね。

(C)福本伸行・萩原天晴・上原求・新井和也/講談社