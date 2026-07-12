「俺はもう世間が知ってるもんだと……」お笑いタレントの明石家さんまが、サッカー日本代表・堂安律の“第1子誕生”に言及した――。

明石家さんま

堂安律から第1子誕生の報告「だいぶ前にLINEをくれた」

堂安は3日、妻でインフルエンサー・明松美玖との間に、第1子となる女の子が誕生したことを報告。4日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、村上ショージが、「赤ちゃん生まれましたね」と切り出すと、さんまは、「そうらしいな。危なかったんや～。堂安がちゃんと発表したよな?」と意味深に吐露。実は、プライベートでも親交がある堂安が、「だいぶ前にLINEをくれた」そうで、「俺はもう世間が知ってるもんだと思って……。偶然にもしゃべらなかっただけやねん」と打ち明けた。

「めちゃくちゃ危なかった。言ってしまった感があって……。俺、言うてないよな? って」とヒヤヒヤした様子のさんま。「堂安も“秘密ですから”とか、“言わないでください”とかなかった」「奥さんもインフルエンサーだったりするんで、もうそこで発表してんのかなと思った」とあまり深く考えていなかったようで、「ワールドカップ終わるまで、堂安はたぶん(報告を)待ってたと思う。邪魔せんでよかったわ～」と心の底から安堵。「だから、いろんな出来事があったってことやわ。もし何もなければ、『ヤンタン』のオープニングでしゃべる。“堂安な～”って」と苦笑いで結んでいた。