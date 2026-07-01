「怒られるなっていうのをわかっていながら……」お笑いタレントの明石家さんまが、FIFAワールドカップ2026の解説を務める元日本代表・本田圭佑の“すごさ”を語った――。

明石家さんま

計算での“誰や”は「素晴らしい」

同大会のテレビ解説を務め、数々の“本田語録”で話題の本田。6月27日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、「面白いって、一般の人は言うよね」と話し、「“イケイケドンドン”って何年前や? 我々が小っちゃいころから、流行ってた」と苦笑い。続けて、「いつもいろいろ考えながら、解説やってるから。ワザと知らんふりしたり、わざと、こっち(日本代表)には“さん”付けて、敵には“コイツ誰や”って言うたり。もう完全に、本田の計算通り」と分析した。

「要するに、炎上するのもわかっていながら。これ言うたら怒られるなっていうのをわかっていながら、やってるからえらいね。だから、女の人とかはじめて観る人は、面白いって言う」と語ったさんまは、「サッカー好きな人は、スーパースターに“誰や”はあかんやろとか思うけど。それも計算の中やから、素晴らしいと思う」と大絶賛。さらに、「DAZNの解説陣も面白い」といい、「まあ、性格が出るからな。解説って。だから、闘莉王なんかも面白いね」とお気に入りの解説者を挙げた。

また、大のサッカーファンを自負するさんまだが、「ロングハイライトっていうのが、今回助かってる」と告白。前回大会について、「全試合観た。生じゃないですよ。もちろん、見逃し配信とか録画とか録りながら」と語りつつ、「今回は出場国が多すぎて……」と全試合を観ることが叶わなかったそう。最後は、「ロングハイライトに3試合、逃げてしまったことを許してください」と申し訳なさそうに結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。