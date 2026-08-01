SANTAWORLDVIEW、韓国の新鋭ラッパーCollie WaveとのコラボシングルMV公開

SANTAWORLDVIEWが、韓国のラッパーCollie Waveとのコラボレーションシングル「Baby now」を配信リリースした。

本作は、両名をメインアーティストとしてクレジットした共同名義のシングル。国や言語、ジャンルの境界を越えた音楽を作りたいという両者の思いから生まれ、対等なコラボレーターとして完成させた一曲となっている。

「Baby now」は、EDMとシティポップの要素を取り入れた、スピード感と清涼感のある楽曲。Collie Waveのエネルギッシュでジャンルレスなアプローチに、SANTAWORLDVIEWならではのメロディセンスと浮遊感のあるムードが重なり、夏の夜を思わせるサウンドに仕上がっている。

リリースと同日の18時に、東京で撮影されたミュージックビデオもYouTubeで公開。夜の東京を舞台に、楽曲が持つ夏の空気感と、二人の自然な姿を映し出している。

＜リリース情報＞

Collie Wave & SANTAWORLDVIEW

「Baby now」

2026年8月1日（土）リリース

https://lnk.to/yGVjso

Cover art：Photo by Chobi/ Artwork by DATTO