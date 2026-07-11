『27時間テレビ』を彷彿させる『笑いの夏祭り』　フジ『ツギクル』『レッドカーペット』『ENGEI』計7時間超生放送

フジテレビでは、新たな大型お笑い企画『ENGEI 8 笑いの夏祭り』を、8月1日に生放送。『ツギクル芸人グランプリ 2026』(15:00～17:30 ※関東地区ほか)、『爆笑レッドカーペット』(18:30～21:00 ※一部地域で放送時間異なる)、『ENGEIグランドスラム』(21:00～23:10)の3番組を一挙に放送する。

『ENGEI 8 笑いの夏祭り』

爆笑問題が賞レースMC＆ネタ披露

『ツギクル芸人グランプリ』は、漫才、コント、ピン芸などジャンルを問わず、今後のお笑い界を担う次世代のスター芸人を発掘するコンテスト。7回目となる今年は、日本音楽事業者協会に所属する1200組以上のお笑い芸人の中から90組がエントリーし、予選会、準決勝を勝ち抜いた15組が決勝戦に出場する。

決勝戦では、爆笑問題(太田光、田中裕二)がMCを担当。民放各局の人気番組を手掛ける現役クリエイターらが審査員として参加し、15組がこん身のネタでしのぎを削る。

続く『爆笑レッドカーペット』は、2007年に特番としてスタートし、約1分間のショートネタと赤いカーペットの演出で一世を風靡したお笑いバラエティ。2025年8月に約11年ぶりに復活し、今年1月の新春SPも好評を博した。今回も高橋克実と今田耕司のMCのもと、常連芸人から初登場のニューフェイスまで、“令和のレッドカーペット芸人”たちがショートネタを披露する。

そして、トリを飾るのは『ENGEIグランドスラム』。ナインティナイン(岡村隆史、矢部浩之)と松岡茉優がMCを務め、漫才、コント、ピン芸などジャンルを超えた芸人たちがネタを届ける。今回は第27弾で、前回に続き完全生放送。爆笑問題をはじめとする常連組に加え、近年の賞レースをにぎわせたチャンピオンやファイナリスト、新世代芸人も登場する。

劇団ひとりが生放送をジャック

『ENGEI 8 笑いの夏祭り』では、3番組をつなぐ通し企画として、劇団ひとりの生チャレンジ企画も。総合演出の角山僚祐氏は、劇団ひとりが「超大掛かりな体当たり中継」に挑むと予告する。

さらに、「フジテレビのタイムテーブルを彩る人気番組が続々と参戦します。もちろん超豪華芸人たちによる、“ENGEI 8”だからこそ披露していただけるスペシャルなコラボネタも満載です」と予告。「『27時間テレビ』を彷彿とさせる、明るくて楽しくて誰しもが笑える長時間生放送を目指します」と意気込んでいる。

【編集部MEMO】

『ツギクル芸人グランプリ 2026』の決勝は、相性はいいよね、イチゴ、エビカレンダー、ぎょねこ、群青団地、センチネル、ツンツクツン万博、ネコニスズ、花ブービー、春とヒコーキ、惹女香花、ヒロ・オクムラ、フランツ、ヤッホイ、リバーマンの15組が優勝を目指す。

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