孔美子のメイクによって眠っていた欲望を解き放たれた心菜は――きょう15日に放送される中京テレビ・日本テレビ系ドラマ『おちたらおわり』(毎週水曜24:24～ ※15日は24:34～)の第3話で、明日海(宇垣美里)の娘が遠足中に失踪。一方、心菜(風吹ケイ)は紗都(鈴木紗理奈)の夫を誘惑し、タワマン妻たちの泥沼不倫が動き出す。

  • (左から)清水海李、風吹ケイ

    (左から)清水海李、風吹ケイ

同作は、すえのぶけいこ氏の同名漫画を原作に、憧れのタワーマンションへ引っ越してきた月島明日海が、因縁を抱える真宮孔美子(篠田麻里子)と再会したことから、ママ友たちのマウントや嫉妬、不倫、裏切り、復讐に巻き込まれていくサバイバルドラマ。

幼稚園の遠足で、明日海の娘・杏が忽然と姿を消す。森の奥で発見されたのは、杏が肌身離さず抱えていたウサギのぬいぐるみだけだった。

園長(比企理恵)をはじめ、紗都、朋代(佐津川愛美)、心菜らも捜索に加わるが、杏はどこにも見当たらない。不可解な失踪を境に、明日海はママ友たちから疑いの目を向けられ、次第に追い詰められていく。

孤立した明日海は事態を打開するため、因縁の相手である孔美子のもとを訪れる。

その頃、孔美子のメイクによって眠っていた欲望を解き放たれた心菜は、紗都の夫で人気モデルの英治(清水海李)をマンション内のジムへ誘い出す。

「うちは……レスなんですよ」

心菜の艶めくささやきに、英治の理性は揺らいでいく。そして2人は、誰にも見られない更衣室へ。タワマン妻たちのゆがんだマウントバトルは、ついに“サレ妻”を生み出すことになる。

第3話の放送終了後には、第1話から第3話までの物語を約8分で振り返るダイジェスト動画が、本編とともにTVerで配信される。

【編集部MEMO】
風吹ケイは、1999年4月5日生まれ、大阪府出身。2021年に活動を開始し、翌22年に1stイメージDVD『降臨』を発売。同年、「グラビア・オブ・ザ・イヤー2022」でグランプリを受賞。鍛え上げられた腹筋とメリハリのあるスタイルで注目を集め、グラビアを中心に、バラエティ、ラジオ、俳優業など活動の幅を広げている。

(C)中京テレビ

「うちは……レスなんですよ」誰にも見られない更衣室へ…艶めくささやきに揺らぐ理性『おちたらおわり』
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