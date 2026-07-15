「そういう生き物を撮影の時に見つけられるんだから、彼らも持ってますよね」――日本テレビ系科学番組『所さんの目がテン!』(毎週日曜7:00～ ※地域により異なる)の「オーストラリア タスマニアの科学」(25年8月24日放送)が、第67回科学技術映像祭の優秀賞を受賞。4年連続の受賞に、MCの所ジョージが喜びを語った。

独自の進化を遂げたタスマニアの生き物を取材

科学技術映像祭は、優れた科学技術映像を選奨することを目的に毎年開催されている映像祭。今回受賞したのは、生き物好きで知られる桝太一と、昆虫映像クリエーター「トーキョーバグボーイズ」の平井文彦氏、法師人響氏がオーストラリア・タスマニアを訪れ、独自の進化を遂げた生き物たちを取材した4週連続企画の最終回だ。

大昔の大陸移動によって他の地域から隔てられ、独自の生態系を現在まで残してきたタスマニア。番組では、タスマニアデビルやウォンバットといった有袋類、カモノハシなどの単孔類を野生下で撮影し、不思議な生態と生命進化の神秘を伝えた。

ケガをした野生動物を保護して自然へ返す施設や、ペンギンの行進を妨げないよう配慮された街づくりも取材。生き物の面白さだけでなく、自然と共生する社会の在り方にも迫った。

受賞回では、恐竜時代に繁栄したセミの特徴を残し、発音器官を持たずに筋肉の振動でコミュニケーションを取る「ムカシゼミ」を紹介。さらに、約2億年前から姿を変えず、タスマニアの高山湖だけに生息する甲殻類「アナスピデス」の撮影にも成功した。

同番組は今後も、自然との共生や生物多様性の保全・回復といったテーマを身近に感じられる放送を通じ、自然や生き物の魅力を伝えていくとしている。

所ジョージ「彼らも持ってますよね」

所は「『タスマニアの科学』が科学技術映像祭の優秀賞を受賞しましたか!? しかも、これで4年連続ということで、うれしいですね!」と喜びをコメント。

タスマニアで取材した桝とトーキョーバグボーイズについて、「頑張っていろんな生き物を撮影してきましたからね。彼らも喜びますよ」とねぎらった所。タスマニアについては、有袋類やカモノハシなどが生息する「とにかく変わった島」と振り返った。

中でも印象に残ったのが、ムカシゼミとアナスピデスだったという。

「2億年前から姿を変えていないって、すごいことですよね! そういう生き物を撮影の時に見つけられるんだから、彼らも持ってますよね」

今後にも期待を寄せ、「これからも『目がテン!』で世界の面白い生き物をバンバン紹介してくれることでしょう。この度は素敵な賞を4年も連続でいただき、ありがとうございました!」と感謝した。

【編集部MEMO】

『所さんの目がテン!』は1989年10月にスタートし、身近な疑問や自然、生き物、食、健康などを科学的な視点から掘り下げる日本テレビ系の科学番組。現在は日本テレビの並木雲楓アナウンサーがアシスタントを担当している。

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