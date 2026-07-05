日本音楽事業者協会とフジテレビによるお笑いコンテスト『ツギクル芸人グランプリ2026』の準決勝が4日、都内で行われ、決勝進出者15組が決定。イチゴ、春とヒコーキ、ヤッホイら10組が初の決勝進出を果たした。決勝は、8月1日(15:00～17:30)に生放送される。

『ツギクル芸人グランプリ』は、漫才、ピン芸、コントなどジャンルを問わず、今後の芸能界を担う“次世代のスター芸人”を発掘するため、日本音楽事業者協会とフジテレビがタッグを組んで開催する年に一度のお笑いコンテスト。今回で7回目の開催となる。

芸能プロダクション112社が加盟する日本音楽事業者協会に所属する1200組以上のお笑い芸人の中から、各芸能プロダクションが厳選した90組が、5月に開催された予選会に出場。そこで選ばれた30組が、7月4日に行われた準決勝に進出し、し烈な戦いを勝ち抜いた15組が決勝への切符をつかんだ。

決勝に進出するのは、相性はいいよね(サンミュージックプロダクション)、イチゴ(吉本興業)、エビカレンダー(プロダクション人力舎)、ぎょねこ(ワタナベエンターテインメント)、群青団地(太田プロダクション)、センチネル(太田プロダクション)、ツンツクツン万博(グレープカンパニー)、ネコニスズ(タイタン)、花ブービー(プロダクション人力舎)、春とヒコーキ(タイタン)、惹女香花(グレープカンパニー)、ヒロ・オクムラ(ソニー・ミュージックアーティスツ)、フランツ(マセキ芸能社)、ヤッホイ(グレープカンパニー)、リバーマン(ワタナベエンターテインメント)の15組。

このうち、相性はいいよね、イチゴ、エビカレンダー、花ブービー、春とヒコーキ、惹女香花、ヒロ・オクムラ、フランツ、ヤッホイ、リバーマンの10組が初の決勝進出となる。

爆笑問題が6年連続MC

MCは、昨年に引き続き6年連続で爆笑問題が担当。審査員長を渡辺正行、審査員をますだおかだ増田、長田庄平(チョコレートプラネット)、民放キー局5社の現役クリエイターが務める。進行はフジテレビの松崎涼佳アナウンサー。

優勝者には、賞金200万円と、民放キー局5局でそれぞれ2番組、計10番組への出演権が贈られる。

イチゴ木原「お母さんが客席に紛れ込んでいて…」

準決勝後に行われたYouTube生配信で、決勝進出者を発表。初めて決勝の舞台に立つ相性はいいよねは「本当にただただうれしいです!」と喜びを語りつつ、「事務所を言う前にカメラが動くから、あまりドキドキせず…(笑)」と、発表時のカメラワークにツッコミを入れて笑わせた。

イチゴの木原優一は「うれしいです!」と喜び、「僕のお母さんが客席に紛れ込んでいて、終わったあとに“たぶん落ちたと思う”と来ていた…。相当だめだったんだなと思ったけど、呼ばれてよかったです」とコメント。イクトとともに「お母さん、頑張りまーす!」と意気込んだ。

昨年も決勝に進出したぎょねこのオジマアローは「去年も決勝に行ったけど、優勝はできなかった。今年こそ決めきりたいと思います」と決意。4年連続決勝進出となる群青団地の横颯太は「まだ“ツギコレテナイ”ので、ここで決めたい! 今までの群青団地とはひと味違うところを見せたいと思います!」と力を込めた。

初のテレビ賞レースに挑む組も

3度目の決勝となるネコニスズのヤマゲンは、昨年トップバッターだったことに触れ、「今年こそは“いけたよ”と言われるくらい頑張りたいと思います!」とコメント。春とヒコーキのぐんぴぃは「絶対いけると思ってました!」と自信を見せ、「番組タイトルの中に“GP”って入っていて、これは“ぐんぴぃ＝GP”のことだって!!」と笑わせた。

フランツは、テレビの賞レースに出るのが初めて。土岐真太郎は「初めてのテレビの賞レース! 楽しみたいと思います!」と語った。リバーマンの市川新之助も「地上波の賞レースは初めてです」と話し、古川冬芽は「初めての出場で初優勝をかっさらいたいと思います!」と宣言した。