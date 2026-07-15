渡部秀＆齋藤璃佑で実写化の人気BL『キスは捜査のあとで』FODで独占配信

俳優の渡部秀と齋藤璃佑がW主演するABCテレビのドラマ『キスは捜査のあとで』(毎週日曜24:10～ ※初回は24:35～)が、放送後からフジテレビの動画配信サービス・FODで独占配信される。

お見合い話をきっかけに、2人の関係が変化

同作は、発行部数15万部を突破した、すう氏による同名BLコミックを実写化するノンストップ・ラブコメディ。誰にでも優しく親しまれる人情派刑事と、優秀でありながら彼にだけ冷たい態度を取る毒舌なエリート後輩刑事の、じれったくも心温まる関係を描く。

舞台は、とある田舎町の山ノ道警察署。刑事課主任の多古井平助(渡部)は、地域住民から慕われる、お人好しな人情派刑事だ。

一方、生活安全課で働くエリート警察官・塩野秀(齋藤)は、多古井に冷たい態度や嫌みを繰り返す、天敵のような存在。独身寮でも隣同士の2人は、プライベートでも犬猿の仲だが、塩野の態度の裏には、多古井に対するある思いが隠されていた。

多古井に20代女性とのお見合い話が持ち込まれると、塩野の苛立ちはさらに募っていく。そんなある日、取調室で2人きりになった塩野が多古井に迫り、“大事件”が起こる。

渡部秀＆齋藤璃佑、初共演で10歳差バディ

昭和気質の38歳独身刑事・多古井を演じる渡部は、特撮ドラマ『仮面ライダーオーズ／OOO』で主人公・火野映司役を務め、その後もドラマや映画などで活動してきた。

多古井にだけ毒舌な態度を取る後輩刑事・塩野を演じるのは、『爆上戦隊ブンブンジャー』への出演で注目を集めた齋藤。2人は10歳差の警察官バディを演じる。

ともにジュノン・スーパーボーイ・コンテスト出身で、特撮ヒーロー作品への出演経験があり、秋田県出身という共通点も持つ渡部と齋藤。今回が初共演にしてW主演となり、息の合った掛け合いで物語を彩る。

そのほか、工藤遥、金井勇太、ドロンズ石本、矢柴俊博、菊川怜が出演。主題歌には、OCTPATHの「なつめき」が決定している。